Municipales piden incrementos salariales y advierten medidas de fuerza

“Hay que decir las cosas como son”, expresó el dirigente cuestionando que en dos años de gestión municipal los salarios vienen a la baja ya que no se respetan los incrementos otorgados por la Provincia. “Por eso no firmamos, y la gente ya no va a aceptarlo”, aseveró.

En esta línea, pidió al conjunto de trabajadores que “de una vez por todas despierten porque el sueldo no alcanza”. “Es momento que se comprometan, no puede ser que la intergremial esté al frente, después la gente dice que los gremios no hacen nada. Y también tiene que haber un compromiso de la gente, no son solamente los dirigentes”, enfatizó Molina.

“Es momento de salir a la lucha, es también el compromiso de la gente. Acá nos salvamos todos o no se salva nadie”, enfatizó.

Por otra parte, cuestionó que, tras convocarse a la conferencia de esta mañana, casualmente, la Municipalidad los citó en el mismo horario. “Serrudo (Pedro, secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales) está sentado ahí, vemos la picardía”, expresó remarcando que el “todas las acta acuerdo las ha firmado UTM siempre a la baja”, aun cuando, aseguró, cuentan con menos trabajadores afiliados.

En concreto, precisó que un trabajador municipal que recién se inicia percibe solo 25 mil pesos. “Si tenés que darle un adicional, demoran años los expedientes. Por eso es esta molestia”, dijo. Adelantó que tras la conferencia concurrirán a la reunión convocada por la Municipalidad y agregó: “Van a querer arreglar con Serrudo, compañeros abran los ojos”. Además, advirtió: “Si no llegamos a un acuerdo vamos a ir al CCM con medidas de fuerza”.