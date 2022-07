Diputados vuelven a sesionar, pero no se trata la suspensión de las PASO

El legislador destacó por Aries que, desde la bancada oficialista junto a la bancada radical, presentaron el proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias entendiendo que las mismas “tenían un objetivo fundamental que era asegurar la participación de todos y hoy eso no ocurre” ya que “los partidos unipersonales eligen a dedo”.

Además, señaló: “Somos hombres de la democracia y queremos en estos días ampliar la rueda de conversación a senadores, intendentes y concejales, con la gente que conocemos lo que es ser electo por la gente”. “Entendemos que hay que escuchar a todos y a partir de eso sacar el mejor sistema posible”, dijo.

Consideró que “la gente no quiere PASO” porque “está muy agotada con el sistema político”, y remarcó: “Tenemos que devolverle a la gente esa confianza, y no pasa por un proceso electoral sino por un proceso de reafirmar que el sistema democrático es el único que nos garantiza libertades. No vamos a cambiar la realidad del país, pero vamos a marcar una tendencia de escuchar a la gente”.

Rallé sostuvo que al no estar determinada la fecha de los comicios no tienen un plazo para tratar el proyecto, aunque aseguró: “La definición la tenemos que dar en este semestre y tenemos que tratarla con la participación de todos. Que la ley salga con el consenso de las mayorías”, y enfatizó: “Lo que tenemos seguro es que vamos a acompañar la reelección de Gustavo Sáenz”.