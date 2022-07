“Son cosas que no se hacen. Acá a los extranjeros les cobramos, pero primero los atendemos”, sostuvo Pablo Salomón y agregó: “Hay muchos casos en los que no se recuperan los gastos, pero la primera premisa es el no abandono a la persona”.

En este sentido, subrayó: “Nosotros atendemos a cualquier persona que venga al hospital, sin importar la procedencia o nacionalidad. Después vamos en busca del recupero de costos, pero si no tiene dinero no es que lo dejamos de atender”.

Además, aclaró que pacientes de otras provincias también deben pagar en hospitales de autogestión, y cerró: “Es algo bochornoso. Creo que hay que hacer un análisis de lo que pasó, pero no puede morir una persona porque no tenga dinero”.