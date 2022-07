Hinchas brasileños rompieron billetes $1000 para burlarse de Argentina

Boca Juniors quedó eliminado por penales ante el Corinthians tras empatar 0-0 por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el duelo disputado en La Bombonera. Pero durante el encuentro hubo un hecho insólito que protagonizaron algunos hinchas del Timao: rompieron billetes de mil pesos para burlarse de la endeble economía argentina.

Los brasileños, que están al tanto de la crisis económica que atraviesa la Argentina, tuvieron ese gesto de burla en el estadio del Xeneize. En la imagen viral se ve a dos torcedores del conjunto paulista mofándose de la situación y arrojando los trozos desde la tercera bandeja. . Algo similar había ocurrido también en el Monumental, en el partido por la fase de grupos entre River Plate y Fortaleza. En esa ocasión, los brasileños hicieron exactamente lo mismo.

Las constantes devaluaciones en el país provocaron que en la actualidad el real cotice en un estimado de 23,43 pesos argentinos, así que cada billete que rompieron les costó un aproximado de 42,68 de su moneda. “Es una forma que tienen los hinchas brasileños de decirnos que nuestra plata no vale nada y que si tienen ganas la rompen para no volver a su país con ella donde no le dan nada a cambio”, expresó un testigo que preguntó sobre el insólito motivo de romper los billetes.