“Murió sin decir qué pasó con mi viejo”: el mensaje del hijo de Julio López tras el fallecimiento del represor Etchecolatz

El represor Miguel Etchecolatz murió hoy a los 93 años y cumpliendo condena en una cárcel común. La noticia dejó un sinsabor en familiares, amigos y organismos de derechos humanos que continúan comprometidos por saber la verdad sobre la desaparición de Jorge Julio López, el albañil y militante que fue secuestrado y torturado durante la última dictadura militar y que acusó al ex jefe de Operaciones de la Policía Bonaerense por delitos de lesa humanidad.

Pese a que a principios de junio el represor había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por diversos problemas de salud, antes tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica de Merlo dónde finalmente falleció esta mañana. La información fue confirmada a Infobae por Guadalupe Godoy, una de las abogadas que lideró la querella contra el genocida en la causa por la desaparición de Jorge Julio López.

En este sentido, Rubén —hijo de Jorge Julio López—, se hizo eco de la muerte de Etchecolatz y expresó sus sensaciones en redes sociales. “Lamento mucho su muerte! Lamento mucho que se murió sin decir nada! Lamento mucho que no dijo dónde están los desaparecidos, no dijo dónde está Clara Anahí, se fue sin aceptar su culpa, se fue sin terminar de ser Juzgado por otra causas!!”, señaló a través de la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, a las pocas horas de que se confirmara el fallecimiento del represor.

Jorge Julio López fue secuestrado y desaparecido por primera vez durante la noche del 27 de octubre de 1976, en medio de un operativo represivo que se llevaba a cabo en la localidad platense de Los Hornos, junto a otros militantes peronistas. Los grupos de tareas (GT) desplegados ese día estaban al mando de Etchecolatz, por ese entonces director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y hombre de extrema confianza del jefe de la fuerza, coronel Ramón Camps.

Además de las vejaciones sufridas durante seis meses y en cuatro centros clandestinos de detención -Cuatrerismo, Pozo de Arana, Comisaría Quinta y Comisaría Octava, los cuales formaban parte del denominado “Circuito Camps”- López fue testigo de varios asesinatos, entre ellos los de sus compañeros de militancia en Los Hornos, Patricia Dell’Orto y Ambrosio Francisco de Marco.

“Lamento que se haya muerto sin decir qué pasó con mi viejo y sin decir dónde están los detenidos desaparecidos. Si bien estaba cumpliendo 9 cadenas perpetuas todavía faltaban varios juicios”, expresó luego Rubén López en declaraciones a Radio 10.

“Se fue impune sin terminar de cumplir sus condenas”, agregó luego. “La esperanza no la voy a perder nunca. Sé que mi viejo no está vivo pero encontrarlo me ayudaría a empezar con el duelo”, aclaró sobre la búsqueda de justicia por la desaparición de su padre.