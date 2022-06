"Quienes participaron la muerte de Lona, no les importa el genocidio"

Así se expresó Nora Leonard, integrante de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, tras el fallecimiento del ex juez federal Ricardo Lona. Cuestionó también las participaciones publicadas, inclusive, por actores de la justicia federal salteña que debían juzgarlo.

“No me alegra la muerte de nadie. Yo hubiera querido que dijera todo lo que sabía, porque era una persona que tenía un contacto muy estrecho con las fuerzas represivas. Sin embargo, convalidó todas las violaciones a los derechos humanos que hubo en Salta”, manifestó Leonard sobre el ex magistrado condenado por encubrimiento en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone e investigado por la Masacre de Palomitas.

Recordó que “a los familiares que iban desesperados, presentaban un recursos de amparo, y resulta que él los hacía un bollo y los tiraba en el canasto de la basura, delante de sus familiares”.

“El convalidó todas las aberraciones que se hicieron con la Masacre de Palomitas, con compañeros y compañeras que dependían de él. Tendría que haber renunciado y no avalar semejante masacre. Lo mismo pasó con Ragone en la época en que es secuestrado. Inmediatamente cierra la causa, no investiga nada, con otros familiares también o detenidos que denunciaban torturas”, amplió la referente.

Además, cuestionó las participaciones publicadas, inclusive, por actores de la justicia federal salteña que debían juzgarlo. “Me parece sumamente agraviante. Es como que a estas personas no les importa en genocidio, no les interesa lo que pasó, con la cantidad de víctimas que hubo en Salta. Por lo menos, guarden silencio”, expresó.

Lamentó que en la Argentina “hay una cantidad de gente que avaló la dictadura, que tenía poder y que podría haber hecho algo, y eso es lo agraviante, porque no solamente son los que mataron sino los que miraron para otro lado y convalidaron eso”.

Según su análisis, “si nosotros defendemos la justicia, no podemos avalar semejante cosa, lo que hizo, lo que convalidó, lo que encubrió”. “Es lamentable, pero esto es Salta. Muchísima gente fue a la sala de los juicios para defenderlo a Lona. En ningún otro caso de los genocidas hubo gente que estuviera ahí para defenderlo”, cerró.