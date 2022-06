Argentina aprueba hoy examen ante el FMI

Llegó el día. Argentina tiene cita hoy al mediodía en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI), con un objetivo doble ante el board del organismo financiero. Por un lado, aprobar las metas del primer trimestre del año correspondientes al Facilidades Extendidas vigente; lo que permitirá la continuidad del programa y la organización de la próxima misión que se concretaría entre fines de julio y agosto. Por el otro, y más difícil, escuchar, analizar y quizá aceptar las críticas de muchos de los miembros del directorio FMI que seguramente cuestionarán (algunos de manera dura), la marcha de la economía argentina. Lo que incluirá, además, severos reclamos de mayor fiscalización futura al director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, el máximo responsable dentro del Fondo del sostenimiento en el tiempo del Facilidades Extendidas.

Salvo sorpresas, que no están previstas ni son habituales en el FMI, la aprobación de las metas y objetivos del primer trimestre están garantizadas. El nivel de déficit (-0,3% gracias a cierta magia contable), reservas (más de u$s1.200 millones fines de marzo) y una emisión limitada (al menos ante lo que sucedió después) entre enero y marzo, implican que el examen se aprobó. Esto lo dicen los fiscalizadores de la última misión, la directora gerente adjunta Julie Kozack y el responsable del caso argentino Luis Cubeddu; quienes firmaron el tilde verde y recomendaron la aprobación del examen, aunque sea en términos generalizados. Seguramente es lo que hará el board, lo que derivará inmediatamente en la liberación de parte del organismo de los aproximadamente u$s4.200 millones comprometidos en el Facilidades Extendidas.

No podrá entusiasmarse Martín Guzmán. El ministerio de Economía sabe que ese dinero automáticamente se redirige a las cuentas del propio FMI, y que se destinarán a cubrir el vencimiento de julio del stand by firmado por Mauricio Macri en 2018. Un dato curioso. Con la aprobación de las metas del primer trimestre, Alberto Fernández podrá colocarse una cucarda. Bajo su gestión Argentina superó la primer misión del FMI. Algo que el macrismo no logró, ya que el primer stand by del gobierno de Cambiemos cayó a los dos meses de firmado.

Críticas

La segunda parte de la reunión del board del FMI donde se analizará el caso argentino, será inevitablemente más dura. Se descarta que un pelotón integrado por Japón, Países Bajos, Gran Bretaña y muchos otros países europeos será especialmente crítico sobre la marcha de la economía local. Y que algunos de los nombrados sean particularmente duros. Incluso no sólo contra la conducción criolla, sino contra Goldfajn.

Es aún una incógnita la posición que exprese fundamentalmente Estados Unidos, además de Alemania y Francia. Estos tres países fueron los principales impulsores del acuerdo con Argentina, posición que mantendrían en esta oportunidad. Sin embargo, esto no quita que puedan ser críticos por la marcha de la economía argentina, y la posibilidad muy cierta que las metas pactadas para todo el 2022 (deficit de 2,5%, reservas por más de u$s4.800 millones y no más de 1 punto del PBI de emisión para financiar al Tesoro) no se cumplan. Y que ante esta realidad los integrantes del board pregunten cómo piensa el FMI que el país llegará a estas metas. Será en esos momentos donde habrá que seguir la vehemencia de la exposición obligatoria de Goldfajn, y si el brasileño- israelí se transforma en un defensor de la causa argentina, o en su principal crítico.

El director para el Hemisferio Occidental es el responsable máximo del FMI en la fiscalización de la economía local y en el seguimiento del caso criollo. Fue designado en su cargo en febrero, con el explícito mandato (aceptado por él mismo) de llevar detenidamente el caso argentino bajo su custodia. Y desde el primero momento, Goldfajn le dejó en claro a los hombres y mujeres de Buenos Aires que es el máximo responsable ante el board del organismo del éxito o fracaso del Facilidades Extendidas aprobado (con muchas dudas) el 25 de marzo. El director había afirmado en la reunión de Primavera del FMI y el Banco Mundial de Washington que ese compromiso sería cumplido a rajatabla, y que sería duro en la fiscalización. Y que esa tarea incluiría la recalibración de números y porcentajes para evaluar y descartar potenciales waivers. Hoy será la primera vez que cumpla este mandato público ante el board.

