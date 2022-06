Faltante de gasoil: se suspendió la reunión de Trabajo con los transportistas

Un encuentro que iban a mantener equipos técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Secretaría de Energía con transportistas para atender los reclamos por una actualización tarifaria y el abastecimiento de gasoil fue suspendida a último momento por diferencias acerca de la representación de cada una de las partes.

Ante esta situación, los transportistas anunciaron que las medidas de fuerza se mantendrán "por tiempo indeterminado".

Las protestas

El encuentro iba a realizarse a 17 en el área de Transporte de Cargas del Ministerio de Transporte, en el microcentro porteño, luego de que en la mañana de este miércoles se llevara a cabo un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata, que se inició cerca de las 6 a la altura del peaje Dock Sud mano a Capital Federal, en tanto se mantenía la segunda jornada de protesta de camioneros en Tucumán.

La protesta bonaerense fue llevada a cabo por dueños de camiones que reclaman por la actualización de las tarifas de carga, la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.

En relación con la audiencia suspendida, el director nacional de Transporte de Cargas, Juan Manuel Escudero, explicó a Télam que "la reunión no se hizo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos por diferencias en la representatividad entre algunas cámaras y gremios", mientras los transportistas informaron que optaron por no asistir debido a que no iban a ser atendidos por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

Escudero es quien lleva adelante todas las reuniones para la adecuación de tarifas del sector de cargas y retomará ese rol el próximo miércoles a las 14. Su dirección convocó para una nueva actualización con la participación de las cuatro cámaras nacionales del transporte y los dadores de cargas.

Se trata de la Federación. Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), además de las entidades agrarias y dadoras de carga que complementan la mesa.

En ese sentido, Escudero entendió que "el reclamo de hoy pierde sustento porque ya está la mesa convocada para el miércoles, y porque ese mismo espacio permitió actualizar las tarifas de acuerdo a las estructuras de costos en un 42,5% en lo que va de 2022".

No obstante, tras tomar la decisión de no asistir a la reunión con el argumento de que no iba a asistir el ministro Guerrera, los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado hasta que se tomen las medidas necesarias".

A la par, en Tucumán, la Asociación de Transportistas de Carga llevó adelante la segunda jornada de paro en esa provincia en reclamo por faltante de gasoil y la equiparación de precios del combustible con Buenos Aires, situación que afecta diversos sectores de la economía local, entre ellos a la industria azucarera que, a raíz de la medida de fuerza, desde el martes tiene interrumpida la zafra.

"A pesar de las medidas tomadas por la industria para afrontar la zafra con la debida provisión en materia de abastecimiento de energía e insumos Tucumán debió interrumpir su zafra debido al paro de transportistas que afecta la provincia", indicó un comunicado emitido por el Centro Azucarero Argentino.

La entidad señaló que parar la actividad de los ingenios "significa un trastorno importante, especialmente en cuanto al perjuicio económico, por lo que implica la ruptura de la cadena cosecha, transporte y molienda de caña, y la caída de empleos y servicios comprendidos en ello".

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, aseguró que tanto el abastecimiento de gasoil como el tema de los "sobreprecios, que surgen siempre que hay un faltante", se encuentran "en vías de solución".

Dijo también que la protesta realizada por transportistas en la autopista Buenos Aires-La Plata, que mantuvo interrumpido totalmente el tránsito durante más de dos horas en la mano que va hacia la ciudad de Buenos Aires, en plena hora pico, "sorprendió absolutamente" porque se viene "trabajando con las cámaras de transporte" para buscar una solución.

En ese sentido, el funcionario bonaerense señaló que vislumbran "un modus operandi" en relación a determinados reclamos y sostuvo que "llama la atención el momento del corte", dado que "hubo momentos peores" en cuanto a los faltantes en el abastecimiento de gasoil, por lo que anticipó que se hará "la denuncia que corresponda" para su investigación.