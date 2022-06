Estadista y Paradigma

Porque nuestra intención es compartir un esbozo de su costal, a nuestro criterio, el más sustantivo, vital, para comprender la desmesura apoteótica de su trayectoria. Su vida política. El aporte magnánimo al proyecto de liberación continental.

Lo encontramos desde el primer momento como Alférez Graduado durante la Reconquista de Buenos Aires. Cuando ocurrieron los trascendentes días del Mayo Revolucionario tomó la posta como Jefe de La Partida de Observación. Dijo presente, brillantemente en el primer triunfo de las armas de la patria, en la Batalla de Suipacha. Como Teniente Coronel graduado del Ejército, participó en el Segundo Sitio a Montevideo. Cuando San Martín tomó la batuta de la estrategia política y la conducción militar de las armas nacionales fue Comandante de las avanzadas de Salta. Convirtiéndose en un auxiliar fundamental del Padre de La Patria.

Martín Miguel de Güemes no fue un caudillo. Fue un estadista. Por su capacidad política expresada en sus decisiones de gobierno. Porque supo leer, comprometerse y ser fiel ejecutor del Plan Sanmartiniano. Sosteniendo que morir por la Patria es gloria.

La firma del Pacto de los Cerrillos entre Güemes y Rondeau el 22 de marzo de 1816 no solo permitió la reunión del congreso que sancionó la Independencia Nacional en Tucumán del cual un impulsor clave y su custodio, sino también evitó la guerra civil, propugnada por Rondeau que hubiera dinamitado el Plan Sanmartiniano antes de su inicio.

Güemes fue el primer gobernante, en el período independentista, elegido por voluntad popular. Gobernador de Salta desde el 6 de mayo de 1815 hasta el día de su muerte el 17 de Junio de 1821.

El único oficial de alta graduación del ejército de la patria, General en Jefe del Ejército de Observación Sobre el Alto Perú, que durante el período de la Independencia Nacional murió en combate.

Como gobernante Güemes sentó el primer precedente de derecho gremial en el País a través del Fuero Gaucho. Además, legisló a favor de los derechos de la mujer y los niños.

El espíritu de la Revolución de Mayo, de profunda visión continental, tuvo en Mariano Moreno, San Martín, Güemes, Artigas, Monteagudo y Belgrano a sus principales baluartes.

Alguien diría que su gesta representó el subsuelo de la patria sublevado. El subconsciente colectivo enarbolado en su más alta dimensión. Gauchos, milicianos, que no cobraban, y ponían sus elementos de trabajo al servicio de la causa, el caballo que los transformaba en alados centauros, el machete que había obtenido filo abriendo sendas en el monte y ahora habría el pecho de los opresores, el cuchillo que nunca dice ausente donde hay un gaucho, la guata rescatada de la panza del ganado y que ahora estaba convertida en arma que disparaba proyectiles líticos. La lucha de guerrillas en la más alta sinfonía. Un líder, el mejor conductor táctico con un poco más de seis mil gaucho. Enfrentado a un ejército de regla. Con logística. Oficiales fogueados en la lucha contra Napoleón Bonaparte. Que nunca pudieron entender que les estaba pasando. Porqué supuestos súbditos de sus colonias imperiales, a quienes los habían preparado durante un poco más de tres siglos para ser sumisos, no solo dispuestos a soportar la expoliación de todos sus recursos, incluso sus idiomas y dialectos y la afrenta del derecho de pernada, les presentaran una resistencia de tanta magnitud. Convertidos ahora en generadores de atronadores retumbos rescatados del reseco cuero de los guardamontes para espantar a los centenarios intrusos de La Patria. No podían entender a ese hombre que les rechazaba todos los atractivos e infames ofrecimientos; que prefirió esperar, conscientemente, el crepuscular abrazo de la muerte debajo de un Cebil Colorado, a campo traviesa. Digamos que los oficiales del ejército enemigo estaban fogueados, con mejores recursos, pero también eran analfabetos en determinadas cuestiones.

Ponemos acento en “La Gesta Güemesiana” que, lejos de ser una exaltación personal del prócer, tiende a poner de manifiesto la connotación social, masiva y popular de la acción desarrollada en beneficio del interés continental y, en el caso específico, al servicio de la causa nacional. No fue una acción comarcana, tampoco la decisión y el aporte de unos cuantos, por el contrario, contó con la participación de cientos de líderes o caudillos americanos conducidos por un estadista que supo organizar una red de resistencia contra el opresor sistema colonialista español.

Estrategia de liberación continental con una clara y férrea dirección política. Con metodología mixturada donde convergían la clásica de batallas, especificadas en los manuales vigentes para esos enfrentamientos de entonces, que les pusieron una impronta que todavía hoy sorprende y admira a los estudiosos y profesionales de estas especialidades. Pero también tuvo una pigmentación, propia, inesperada e insuperable que aportó Güemes, quién supo explicar, convencer y lograr que se concretase, en la acción, la táctica conocida como “la guerra de recursos”. Todo esto se explica en el contexto de lo que ocurrió en ese tramo de la historia nacional.

Güemes rompió los moldes y esquemas convencionales de su tiempo. Su gesta fue pueblo movilizado. La exaltación de las partidas sueltas, la apoteosis del guardamonte, la destreza inigualada en el manejo del caballo que se emparentaba a la terrible muerte del lazo, de la chuza abriendo camino hacia la libertad, la magia de generar recursos desde la nada. La plasmación del viejo axioma “dar un paso atrás para poder dar dos adelante”. Cien éxodos al mismo tiempo. La sincronía a la más alta potencia. Sinfonía de pueblo y patria.

Hace 201 años, un 17 de junio de 1821. A la hora del crepúsculo. A la edad de 36 años, cuatro meses y nueve días, en la Quebrada de La Horqueta- Salta – Capital. Se insertó para siempre en las páginas de la Historia nacional y continental. Sus milicianos enterraron su cuerpo en el Cementerio de la Capilla del Chamical (18 de junio de 1821). Luego fueron trasladados al Templo de la comunidad de Los Jesuitas (14 de noviembre de 1822). Posteriormente al Cementerio de La Santa Cruz (14 de abril de 1877, al mausoleo de la Familia Puch y desde allí a la Catedral de Salta (19 de setiembre de 1918, al Panteón de Las Glorias del Norte). El pueblo ya sabe que no alcanzó y no reniega. Solo que le duele tanta traición. Otros todavía festejan que, con la muerte del prócer, se haya derrumbado el proyecto de la patria libre y unida. Festejan, calumnian e injurian.

Al general de la patria lo recordamos con unos versos: Avanza el centauro en la noche/ con una bala en su cuerpo. / No le duele tanto la herida/ como el futuro de su patria querida. Por el campo de la Tablada/ su sangre riega el silencio/ esconde la Zanja Blanca/ el grito ahogado del guerrillero./ Ya no truenan los guardamontes/ ni perfora el monte la baguala. / El Cebil en la quebrada/ lo espera para cobijarlo/ como última morada./ ¡Ha muerto el Martín Miguel!/ Retumbó el grito de cerro en cerro. / De pesar los ranchos se inclinaron/ y los gauchos viriles lloraron/ era el dolor del paisanaje/ forjado en el hierro del coraje./ La muerte del jefe enluta el paisaje / avanza el cortejo lentamente/ el desfile es un cuadro alucinante / un poncho rojo cubre el cuerpo/ del bravo comandante. / Llora en la tarde el chalchal/ sobre los pagos del Chamical.

Muchas gracias – Hasta la próxima

Miguel Ángel Cáseres