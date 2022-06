La falta de gasoil, de gas y de combustibles en general está pegando muy fuerte en el interior de la Argentina y sobre todo en el norte. La primera respuesta que aparece desde el gobierno nacional literalmente parece un chiste, la restricción en el consumo de gasoil de vehículos extranjeros. Primero no tiene la menor incidencia respecto al problema en general que tenemos. Y segundo, no es el camino adecuado.

Es una buena oportunidad para discutir de energía en serio en Argentina. Primero hay que discutir cuál es el rol de YPF. YPF es el principal actor en el mercado de combustibles en Argentina, es una empresa estatal y es ahí donde debemos plantear. YPF va a poder trabajar en lo que significa el agregado y el valor de combustibles a través de la recaudación por su caja, significa un aumento fuertísimo de precios. O va a acceder al crédito de manera tal que con financiamiento pueda hacerlo.

Para eso lo primero que hay que hacer es arreglar la macroeconomía y entender que la gradualidad es el mecanismo para ir resolviendo el problema de la composición de precios en combustibles.

Cuando nosotros queremos discutir seriamente en materia de energía, tenemos que discutir en tres carriles claramente diferenciados: el petróleo, el gas y los renovables. Respecto del petróleo, es trabajar en mayor producción, para eso también tenemos que eliminar la limitación para el acceso a equipos, poder seguir producción no solo en lo que significa lo no convencional, sino también lo convencional, en eso hay que discutir concesiones que tienen un manto de inseguridad jurídica serio.

Respecto del gas, trabajar en infraestructura en general, y fundamentalmente lo que significa el agregado de valor. La Argentina tiene que acceder a la seguridad energética, al autoabastecimiento, y a tener saldos exportables. Eso es lo que requiere una política energética que en la Argentina, sumado a los que son los renovables, en gas, en lo que significa los hidrógenos, lo que necesita es cómo vamos a incorporar economía del conocimiento en el proceso energético.

En resumen, a que me refiero. Esto no se resuelve restringiendo que carguen gasoil un camión con chapa extranjera. Esto se resuelve con políticas sustentables que en la macroeconomía le den acceso al financiamiento a YPF, que permitan cadena de valor, que haya seguridad jurídica en lo que significa la inversión nacional, sino también extranjera en materia de combustible. Esto requiere que nos pongamos los pantalones largos y la Argentina empiece a tener una política energética sustentable. Sino no lo vamos a poder arreglar.