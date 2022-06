Nuevo round entre trabajadores y la Municipalidad: Amenazan con movilizarse

“No tenemos respuestas por parte del Ejecutivo a los reclamos que venimos efectuando desde hace tiempo y hemos decidido ponerle un punto final”, expresó el secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales, Pedro Serrudo.

Entre algunos de los puntos de conflicto, se refirió al vaciamiento de departamento médico municipal. “No corresponde que esté SIMELA dentro de la municipalidad. Nosotros tenemos un departamento médico que está siendo desaguazado. Me acabo de enterar que el viernes los desalojaron de un sucuchito en donde estaban y, prácticamente, los tiraron en el patio. Los profesionales no merecen ese trato bajo ningún concepto”, dijo al respecto.

Explicó también que otro de los reclamos es por el adelanto del 15% de incremento de junio, el pedido por la apertura de paritarias y por el adelanto del incremento de septiembre, todos sin respuestas.

Asimismo, solicitan que se haga efectivo el ingreso de hijos de compañeros fallecidos en actividad y de jubilados, enmarcado en el convenio colectivo de trabajo. Se trata de un pedido que lleva meses, acordado entre la gestión anterior y la Secretaria de Trabajo por tres ingresos por mes. Sin embargo, aseguró: “Desde esa época hasta hoy no tuvimos respuestas. Dicen que no firmaron, pero es un compromiso que tienen que asumir”.

Señaló que el maltrato al conjunto de trabajadores es también cotidiano y otro de los reclamos que llevan adelante. “Valoro la predisposición que tenía la secretaria de Gobierno- Frida Fonseca-, y el doctor Angulo- Ramiro, Procurador Adjunto de la Municipalidad-, pero no tenemos respuestas”, subrayó cuestionando que pese al diálogo, la decisión recae de manera unánime en la Intendenta quien “es la dueña de la estancia”.

Serrudo indicó también que realizaron una última presentación realizada la semana pasada. “Los empleados municipales nos sentimos discriminados por el doctor Nallar. Sacó un decreto en donde determina contratar a 40 y pico de compañeros de Prevención con un sueldo que tiene por básico 48 mil pesos, y nosotros queremos el mismo básico”, señaló.

El representante gremial indicó que hoy se reunirá la comisión directiva y el cuerpo de delegados, previo a la próxima reunión en la Secretaría de Trabajo el miércoles, y anticipó que analizarán nuevas medidas de fuerza en caso de no tener soluciones. “No tenemos otra forma de llamar la atención”, remarcó Serrudo.

Por otra parte, cuestionó la intervención de Espacios Públicos a cargo de Susana Pontussi. “Eso debe durar 45 días hábiles, pero estamos entrando a los 9 meses y no tenemos soluciones. Los compañeros están trasladados en dependencias donde no les dan trabajo y no tenemos soluciones. Esas cosas no deben suceder en ninguna administración”.

“Tengo 40 y pico de años y es la primera vez que veo que la municipalidad interviene un sector. Me parece mal, creo que hay otras formas de resolver los problemas”, aseveró.