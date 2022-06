PAMI deriva pacientes salteños a Jujuy porque no hay prestadores médicos 

Por Aries, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del PAMI, Matías Scalabrini, denunció que los afiliados salteños están siendo derivados a Jujuy porque no se firmaron los convenios de asistencia con clínicas y sanatorios.

“La conducción del PAMI está dedicada a hacer política pero partidaria, no sanitaria. No se firmaron convenios y hoy se deriva a los pacientes a otras provincias porque no hay prestadores”, afirmó Scalabrini.

El gremialista detalló que el otro método que empleó la obra social en Salta es obligar a los afiliados a conseguir atención particular y prometer el reintegro, pero aseguró que después no se devuelve nada.

“Se gastaron más de $ 550.000 en viáticos con fines políticos y no se garantiza la atención. Se abrió un padrón de prestadores que reemplaza el sistema per cápita pero no hay prestadores porque se trabajó”, denunció Scalabrini.