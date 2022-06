Crisis en Salud Pública: Restom refutó al oficialismo con una cruda descripción

El legislador Jorge Restom arrancó su intervención asegurando que no llega a hacer campaña a las sesiones dirigiéndose a la diputada capitalina Laura Cartuccia, quien había realizado un reproche en tal sentido.

Contó que ingresó al hospital de Tartagal en el año 1989 como bioquímico habían más de 120 profesionales, entre ellos especialistas en urología, gastroenterología, otorrinolaringología y doce bioquímicos, pero esos cargos no se volvieron a cubrir, a lo que sumó que la mayoría de las derivaciones de Tartagal a Salta Capital tienen que ver con padecimientos que atienden esos especialistas.

Ante ello pidió que “que la gente resuelva su problemática en el lugar y no que los municipios gasten fortunas contratando colectivos porque se derivan pacientes a Salta, porque si la solución en Salud va a estar en la Capital, apaguemos todos la luz y nos vengamos a vivir a la Capital”.

Además, denunció que se sacó el equipo de Rayos X del Hospital de Embarcación para llevarlo a Tartagal cuestionando que se trata de aparatología que tiene un costo de tan solo siete millones de pesos que no pude resolver el ministerio de Salud.

“Se nos murieron setenta niños en mi departamento ¿y hablamos de que esto es una campaña política? No puedo mirar a los ojos a una persona sin tener la sensibilidad de que ese niño puede ser mi nieto, les llevemos respuestas a la gente, no pedimos una autovía de ocho carriles, pedimos salud, que no se muera un chico más”, exclamó Restom.

Además, el legislador contó que estuvo con el Papá de la niña de siete años que falleció en el Hospital Juan Domingo Perón y dijo: “hay que tener empatía para mirar a un hombre que perdió una hija de siete años por tuberculosis”.

“Exhorto a todos los diputados que tengamos la sensibilidad de que el tema de salud sea un tema común”, finalizó.