Docentes de La Caldera aclararon: “a la gallina no la tiramos a la basura, se la enterró”

Después de que se viralizara un video que mostraba a alumnos descuartizando una gallina en el patio de un colegio de La Caldera en un juego organizado por los docentes, la comunidad educativo dijo sentirse conmovida.

Por Aries, una profesora del establecimiento dijo que están muy mal, que el hecho fue un desacierto y que no debería haber ocurrido.

Señaló que el juego formaba parte de una serie de actividades recreativas culturales que se realizaron por la Semana de Mayo y que fueron “muy lindos”. “Pillar a la gallinita era una recreación del gauchaje de la época. No había premio, no hubo saña. No se planificó el uso de la fuerza desmedida”, dijo la profesora.

“Fue una situación muy fea. Estamos mal, no fue divertido ni gracioso pero a la gallina no se la tiró a la basura, se la enterró como corresponde”, destacó la docente de La Caldera.

Protectoras de animales: “Hoy no se enseña sobre el cuidado de medio ambiente o protección de animales”

El presidente de la Asociación Protectora de Animales de Salta (APAN), Lucas Iñigo apuntó por Aries que el hecho sucedido se enmarca en una falla en el sistema educativo, en el cual no enseñan contenidos de cuidado del medio ambiente o protección de los animales. Añadió que adolescentes que participaron no tuvieron intenciones reales, pero que “marca la concepción que tienen en alguna situaciones sobre el animal”.

“Esta situación sirve para evaluar otras falencias que tenemos como sociedad, en el sistema educativo” reclamó Iñigo sumando una falta de autocrítica por parte de un docente del establecimiento educativo.

El proteccionista manifestó su dolor por el sufrimiento del animal y su preocupación por la crueldad del evento para los adolescentes presentes en el lugar.

Agregó que anteriormente hubo casos similares en donde, como consecuencia los jóvenes desarrollan trastornos en la conducta y del aprendizaje.

“Escuché declaraciones del director de la escuela diciendo que fue un accidente y que no fue evitable, pero era perfectamente evitable” expresó Iñigo detallando la prohibición de exhibición o uso de animales en eventos artísticos que exige la ley N°7761.

Por último, el presidente de APAN manifestó que espera que la fiscalía interviniente resuelva la situación según la ley N° 14346 de Protección de los animales, maltrato y actos de crueldad animal.