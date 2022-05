Sabrina Sansone anunció por la web de su papá que renuncia a su cargo

La bailarina renunció a su cargo en la Secretaria de Cultura, según, publica el sitio web Opinorte, el cual pertenece a su padre.

Sansone aseguró que se va porque está atada de pies y manos, y acuso que se "se le hurta el dinero a los salteños", sin darnos nombres o sectores.

La ex coach de Show Match renuncia después de dos y medios en la gestión pública y, según, explica ahora se dedicará a proyectos personas. Pero sin embargo, trascendió que podría tener un cargo en la delegación de la Casa de Salta en Buenos Aires.

Sansone venía siendo noticia desde 2020 cuando los artistas denunciaron abandono por parte del gobierno al momento de no poder trabajar en pandemia y no tenían ni para comer. Además, los músicos de la Orquesta Sinfónica la denunciaron ante la justicia por malos tratos. Por último, los colectivos de danza la acusaron de no gestionar políticas públicas para el sector.