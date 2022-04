Gremios de escuelas técnicas preocupados por las horas extras

El secretario general de AMET asegura no tener albergues, insumos, que hay falta de cobertura de cargos vacantes y que habría que hacerse cargo de otras cuestiones antes de implementar más carga horaria.

Por Aries, el secretario general de AMET, afirmó que la visita del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, dejó preocupación con el anuncio de la hora extra.

Alcalá señaló que si esto se aplica al nivel primario hay que tener en cuenta varias cuestiones como infraestructura, comedores, salarios y que no se trata de “solamente hacer el anuncio”. Explicó que la inversión que debería hacerse para reparar las escuelas es de 9 millones de pesos y que Nación debería intervenir.

El secretario general de AMET agregó que aún no convocaron a las escuelas técnicas para que ellos puedan plantearle sus problemas. Manifestó que en el nivel técnico y secundario no se cumple la cobertura de cargos vacantes, no tienen albergues, ni insumos: “Ni siquiera tenemos la copa de leche y se está hablando de implementar una hora más”.