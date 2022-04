Penas y alegrías de un amor

El 4 de marzo de 1582, el fundador de Salta, el licenciado en derecho Hernando de Lerma, en Esteco, hizo un nuevo registro y emprendió camino con noventa personas. Trajeron setecientos caballos de guerra y de carga y casi dos mil cuatrocientas cabezas de ganado (ovejas, cabras, vacas, bueyes, puercos, etc.).

Lerma llega al actual territorio capitalino el jueves 3 de Abril de 1582. Acampó y planificó la fundación de la nueva ciudad. Llegó con todo su campo bajo bandera, asentado en tierra de guerra. Ordenó que ninguna persona se ausentara sin su autorización y advirtió la pena de muerte para los que pensaran y planificaran huir del sitio, con armas o sin ellas. No admitía ni siquiera el pretexto de salir a cazar, so pena de diez noches de velas y centinela, todo registrado por Rodrigo Pereyra, el primer escribano de nuestra historia provinciana.

Para que lo fundado tuviera carácter de ciudad debía contemplar cabildo, que no era un edificio sino una institución base de la administración del poder colonial. Los funcionarios políticos del momento solo se congregaban lunes y viernes, dos veces por semana, para tratar lo conveniente al bien y unidad de la ciudad. Nadie podía entrar al Cabildo con armas públicas, ni secretas. No podían ser reelegidos hasta pasado el año y medio. No podían entregar solares, tierras, chacras, ni estancias, porque solo era facultad del gobernador.

El acto de fundación, se llevó a cabo el día domingo 16 de abril de 1582, el lugar elegido para el acto fundacional, fue el centro de lo que hoy es la Plaza 9 de Julio, en ese momento bautizada como Plaza de Armas, allí se plantó el Rollo-Picota o Palo de la Justicia que era un rudimentario tronco clavado en la tierra, donde a más de proceder al ritual de características feudales que se estilaba cuando se fundaban ciudades también simbolizaba el lugar elegido para el ajusticiamiento de malhechores o sujetos que la justicia consideraba merecedores de pasar al otro mundo.

En 440 años de vida desde la fundación española tuvimos 222 gobernadores, de los cuales el primero propiamente nuestro, de carácter nacional, fue Feliciano Chiclana. 51 de ellos fueron constitucionales, de los cuales solo 23 completaron sus períodos de gobierno, tres fallecieron en ejercicio de sus mandatos, sin contar al estadista Martín Miguel de Güemes; cinco fueron reelectos en una oportunidad, no consecutiva. Solo dos gobernadores lograron ejercer el poder en tres oportunidades consecutivas (Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey). En este período de tiempo los capitalinos tuvimos 140 intendentes, siendo la actual, Bettina Romero la primera mujer en ejercer el cargo electivo, y Miguel Ángel Isa el que cumplimentó tres períodos consecutivos, sumando doce años en el cargo, superando el récord de Abel Zerda que lo ejerció entre 1901 y 1904.

En estos 440 años demostramos tener cualidades de magos ya que hicimos desaparecer a cinco de los integrantes de la hueste fundadora, debían de haber llegado 95 y solo lo hicieron 90, sin que nadie nos diga que pasó con los otros. Hicimos desaparecer comunidades originarias o ancestrales (entre ellos Los Saltas, de quienes proviene nuestro nombre como provincia), en 1653 hicimos desaparecer el Río Primero o Los Sauces, cuyo cauce discurría por la actual Avenida San Martín, también, en 1943, a su sucesor, el Río de Arias. Desaparecieron el Campo de La Tablada, el Pozo del Yocci, el Tagarete del Tineo, el único y legendario túnel y, lo peor de todo, es que desapareció el gobernador constitucional Miguel Ragone, el único que se encuentra en esa situación en América.

La naturaleza aportó lo suyo haciendo desaparecer una ciudad como Esteco, disecó un río, el que conocemos como Río Segundo, Don Juan o Ancho, para que surgiera el Río Arenales, en 1886. Todo esto en el contexto de un destino magnicida donde sobresale el hecho de que el fundador de la provincia, en los vaivenes de la lucha por el poder, fue sentenciado a morir en las mazmorras y su cuerpo arrojado a extra muros de una cárcel para que fuera devorados por los buitres; el bochorno de la oligarquía local que planificó, financió y ejecutó el asesinato del primer gobernador de la historia política nacional elegido por voluntad popular, Martín Güemes, para usurpar el poder político y socavar las bases del Plan San Martiniano. O el asesinato del gobernador Pablo De La Torre, en una celda del edificio del cabildo y su cuerpo arrojado desde el balcón hacia la calle para ser arrastrado alrededor de la plaza principal.

Pero también hay grageas felices, porque en esta tierra, en 1543, el Gran Cacique Juan Calchaquí dio el primer grito libertario en la Historia de la Nación Argentina, generando la primera manifestación de la tierra en armas. Aquí, un sábado 13 de febrero de 1813, en la barrancas del Río Pasaje, hoy Juramento, Manuel Belgrano convirtió la insignia o estandarte del Ejército del Norte en Bandera de la Patria.

Por eso nuestro corazón canta, contemplando su hermosura. Es de verla y quererla, alhajita, siempre donosa y primaveral, es la postal más bonita. Por sus veredas angostas, cuando todo es silencio, sus poetas la recorren desparramando versos en serenatas y bodegones. Si pronunciamos su nombre, Salta, el chañar se transforma en arrope, el jazmín se convierte en guitarras y el corazón baila una zamba. El maíz transformado en chicha y el Bermejo en miel de caña, la acarician a la luz de la luna, tomándola de la cintura. En territorio de los tolares, en medio de algarrobales, embriagados chilicotes cantan en carnavales. Un árgana llena de paisajes comparsa colorida y cantora, una baguala con mensajes, un encuentro de comadres, historia de conciencia y coraje. Un milagro peregrino, jazmín del aire florecido, que le hizo al poeta decir: “Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací, anduviera arrepentido de no haber nacido aquí”.

Aquí, abundan paisajes que colmarán los ojos de propios y visitantes con los mejores colores y podrán gustar vinos de inigualados sabores. Aquí, en nuestro valles, donde el paisanaje camina despacito y arqueadito, como leyendo sus pasos, luchamos cuando hay que luchar, porque sin lucha no hay libertad, cantamos cuando hay que cantar, porque sin canto no hay felicidad. Pregonamos la unidad, porque sin ella no hay posibilidad.

También sabemos celebrar, con empanadas jugosas y picantonas, bienvenidos a esta tierra tan hermosa. Quedan todos autorizados a sentirse libres y dueños, se han cumplido los sueños, ya son de Salta y hacen falta.

Muchas gracias. Hasta la próxima

Miguel Ángel Cáseres