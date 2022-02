El Gobierno quiere avanzar con la aprobación del acuerdo con el FMI y definirá si ingresa al Congreso por Diputados o Senadores

Alberto Fernández esperó que que la sangría provocada por la renuncia de Máximo Kirchner al bloque del Frente de Todos se haya detenido para, luego de su gira internacional, volver a poner el ojo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El Presidente sigue de cerca las discusiones internas mientras apura el acuerdo por el préstamo de los 44 mil millones de dólares contraído por Mauricio Macri. A la vez, abrió un nuevo frente de conflicto por la quita de subsidios al transporte a la Ciudad de Buenos Aires que tensará una vez más la relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Consciente que en este marco corre riesgo el tratamiento de los proyectos de Consenso Fiscal y reforma del Consejo de la Magistratura en sesiones extraordinarias, Alberto Fernández continuará definiendo la estrategia en el Congreso para lograr que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública salga con el mayor apoyo posible de las fuerzas políticas.

En Casa Rosada y en el Frente de Todos estiman que el Presidente anunciará la elevación al Congreso del entendimiento con el Fondo, en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo. Un punto nodal en el discurso de su tercer año al frente del Poder Ejecutivo. Aún resta definir si la iniciativa ingresa por Diputados o por el Senado.

En el Frente de Todos calculan que la votación se llevará a cabo en los primeros días del próximo mes. Sin embargo, la fecha de debate está sujete a la aprobación del board del FMI. El Gobierno confía en que se alcanzará la sanción completa antes del vencimiento de 22 de marzo.

En los últimos días, el jefe de Estado mantuvo reuniones con los principales alfiles de la negociación con el organismo multilateral de crédito y en la relación con Estados Unidos -Martín Guzmán, Sergio Massa, Jorge Argüello y Gustavo Béliz- para agilizar el acuerdo.

Mientras el ministro de Economía negocia con el staff del Fondo, el presidente de la Cámara de Diputados acuerda con los referentes del oficialismo de qué manera se trata la refinanciación de la deuda y a la vez no corra riesgo la unidad resquebrajada del bloque del Frente de Todos.

Desde hace semanas Massa mantiene su agenda de reuniones para acercar posiciones y asegurarse los votos necesarios para que salga la ley. Incluso continúa el diálogo con los presidentes del PRO y la UCR, Cristian Ritondo y Mario Negri. “De impuestos el memorándum no va a decir nada, porque ya está la pauta fiscal y la pauta de emisión monetaria. Y no debería haber nada significativo de subsidios de energía. No va a pasar nada raro. Vamos a tener un número importante en la votación, con el apoyo de los nuestros y de Cambiemos, aunque no sea mayoritario en cada espacio”, manifestó una fuente oficial.

Este fin de semana, Germán Martínez, el reemplazante de Máximo Kirchner en la presidencia del bloque del FdT, expresó en diálogo con Radio 10: “Yo voy a trabajar para que ese acuerdo se apruebe, para que tenga el mayor poder de adhesión de la Cámara de Diputados, para que en el interior de mi bloque podamos tener la posición más convergente posible, porque creo que ese acuerdo nos permite la ventana de tiempo para consolidar el proceso de recuperación económica”.

Por su parte, Juntos por el Cambio continuará exigiendo la presencia de Guzmán en el Congreso para explicar la letra chica del acuerdo, aunque considera que el tratamiento en ambas cámaras será exprés.

Fernández redoblará los esfuerzos contra Rodríguez Larreta por la quita de subsidios al transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras define la estrategia para tratar el acuerdo con el FMI en el Congreso, el mandatario seguirá de cerca la disputa con la Capital Federal por la quita de subsidios al transporte. El jueves será la primera reunión ante Transporte para discutir el tema.

“Uno mira lo que cuesta un pasaje en Buenos Aires y en el resto del país y se da cuenta que hay una discriminación. CABA plantea su autonomía, pero ser autónomo significa autofinanciarse, y a la Ciudad le cuesta mucho entender eso”, arremetió el Presidente.

“Soy porteño y amo mi ciudad y celebro la autonomía, pero lo que digo es que no vale ser autónomo para hacer lo que quiero y que me den la plata para hacerlo. Si quiero hacerlo tengo que financiarlo yo. No es para ponerse en el lugar en que se ponen los porteños, y puntualmente sus gobernantes”, agregó Fernández, quien sumó a su favor a los gobernadores, incluso los de la oposición.

En juego están 14.600 millones de pesos. De esa cifra, en 2021, la Ciudad se hizo cargo del 44% del subsidio, un poco más de $6.400 millones. En 2019, antes de la pandemia, absorbía el 81% del total. En el Gobierno de Larreta estiman que la quita de subsidios significaría que el valor de la tarifa actual se duplique y hasta triplique.

Fuente: Infobae