Cumbre EEUU-Rusia: Washington no cede sobre Ucrania y Moscú amenaza con medidas "militares"

La delegación rusa insiste en que el país no prepara otra invasión. "La OTAN y EEUU podrían cometer errores que perjudicaran su propia seguridad y la del resto de Europa", advierten desde Moscú.

Rusia aspira a moldear el futuro de la OTAN y EEUU quiere que no interfiera en el presente de Ucrania.

Con una mezcla de desconfianza y bajas expectativas, Rusia y EEUU iniciaron este lunes conversaciones para rebajar la tensión en torno al conflicto ucraniano, que corre el riesgo de reavivarse. Sobre la mesa de negociación de Ginebra estaban las garantías de seguridad propuestas por Moscú, incluido un acuerdo legalmente vinculante de que la OTAN no se ampliará más hacia el este.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, dijo que no hubo avances en las conversaciones de seguridad entre Moscú y Washington sobre la aspiración rusa de descartar la futura membresía de Ucrania en la OTAN. Riabkov insistió en que es absolutamente imprescindible para Rusia asegurarse de que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN. Mantener a Ucrania fuera de la alianza es una cuestión de seguridad nacional, explicó el diplomático ruso, que insistió en que su país no prepara otra invasión.

El asesor adjunto de seguridad nacional de EEUU, Jonathan Finer, reiteró la posición de Washington de que Rusia no tiene derecho a determinar las relaciones entre Ucrania y la OTAN. Pero Riabkov amenazó: la respuesta de Moscú a cualquier fracaso en las conversaciones de seguridad con Estados Unidos será de naturaleza técnico-militar. El viceministro se negó a revelar en qué consistirá en concreto, escudándose en que Moscú se centra en la diplomacia por ahora y no quiere discutir qué nuevos despliegues militares podría hacer en caso de ruptura de las negociaciones. Tampoco puso plazos, pero avisó de que Rusia no está dispuesta a esperar semanas o meses. Y dejó en el aire una advertencia que llega más allá de Kiev: "La OTAN y EEUU podrían cometer errores que perjudicaran su propia seguridad y la del resto de Europa".

Ambas partes hablaron durante siete horas y media, aparentemente sin pausa para comer. EEUU está preparado para incrementar la asistencia en seguridad a Ucrania ante una eventual incursión rusa en el país, advirtió la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman. Durante la conferencia de prensa después de estas conversaciones en Ginebra, Riabkov dijo que existe una base para el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Pero advirtió de que Washington no debe subestimar los riesgos de confrontación.

Horas antes de sentarse a dialogar, en la cena preliminar del domingo, Riabkov lamentó que Estados Unidos tenga una "falta de comprensión" de las demandas de seguridad del Kremlin. Por su parte, los enviados de Estados Unidos expresaron dudas sobre si Rusia era "iba "en serio sobre su reducción de su escalada en Ucrania.

Washington quiere explorar posibles puntos de encuentro pero sin que parezca que está cediendo al chantaje de la amenaza implícita que ha supuesto la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

"Putin amenazó con la guerra para obtener concesiones. Esta es una crisis de rehenes, no una negociación normal iguales", lamentaba Michael McFaul, que fue embajador de EEUU en Moscú durante el mandato de Obama. "Se habla de la expansión de la OTAN sin mencionar también la anexión de Crimea o lo ocurrido en Abjasia [durante la guerra de Georgia en 2008], pero una negociación sobre la seguridad europea debe tener sobre la mesa todas las amenazas para Europa, no solo la lista de deseos de Putin".

Pero EEUU tampoco quiere que Moscú pueda marcharse de la mesa de negociaciones proclamando que la diplomacia ha fracasado como vía para proteger su seguridad. El escenario siguiente podría ser una intervención rusa en Ucrania.

EEUU ha reabierto la puerta a recuperar un acuerdo abandonado por la administración Trump. Y está dispuesto al establecimiento de límites mutuos sobre dónde se podrían desplegar tropas y realizar ejercicios. El propio secretario de Estado, Antony Blinken, ha mencionado en los últimos días la posibilidad de recuperar el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, que EEUU abandonó en 2019 tras denunciar tanto Barack Obama como Donald Trump que Rusia no estaba cumpliendo su parte.

"No ha sido inesperado para nosotros que la parte estadounidense, en el tono de las declaraciones de los últimos días y meses, presentara pretensiones acerca de las tropas rusas cerca de las fronteras con Rusia", indicó Riabkov, que confirmó que la delegación de EEUU lanzó amenazas y avisos sobre una supuesta invasión en Ucrania. Los diplomáticos rusos rechazaron que Moscú tenga planes de iniciar un conflicto.

Antes de la reunión, el secretario general de la OTAN aseguró que está "preparada" para un conflicto en Europa.En una entrevista con 'Financial Times', Jens Stoltenberg instó a Rusia a cooperar con Occidente en relación a Ucrania.

En diciembre hubo una reunión virtual y una conversación telefónica entre los presidentes de EEUU y Rusia. Moscú dice ahora que Rusia decidirá si continua con las conversaciones con Estados Unidos después de las reuniones planificadas para esta semana con la OTAN y bajo los auspicios de la OSCE.

