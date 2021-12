Decepción y Preanuncio

Es grave, muy grave, que nuestros poderes del Estado jueguen a la ventajita mientras el lobo no está

La Cámara de Diputados de la Provincia ha seleccionado dos Auditores Generales para integrar el Colegio de Auditores a los fines que el Senado los designe en la Auditoria por el próximo quinquenio.

Si hay quienes saben y conocen en detalle que se está tratando una reforma constitucional son los diputados y senadores de la provincia, ya que son quienes elaboraron la ley 8239 que prescribe precisamente la reforma. Son varios los integrantes de la legislatura que participan en el cuerpo de los sesenta convencionales y secretarios, prosecretarios, asesores, personal y el edificio asignado al trabajo.

Las razones dadas por los legisladores para modificar la integración de la Auditoria han sido expuestas por ellos en el tratamiento de la ley que habilita la reforma. Entre otras razones dijeron los legisladores que es necesario que ese órgano de control no esté integrado por auditores oficialistas. El principio dado sobre esto es que el controlado no puede elegir al controlador.

Contradictoriamente los mismos diputados que elaboraron la manda para corregir el estado actual de las cosas ahora profundizan sin reparo esta anomalía. Si el Senado los designara en el cargo todo el gobierno, la Legislatura, Sociedades del Estado etc. van estar como hasta ahora con un déficit de control durante los próximos cinco años, ya que los tres anteriores tienen su nombramiento de hace poco tiempo. Que decepción.

Es grave, muy grave, que nuestros poderes del Estado jueguen a la ventajita mientras el lobo no está. El lobo sería si sale como la sociedad espera la nueva reforma constitucional.

Esto que está ocurriendo ¿será el preanuncio que así ocurrirá con los otros temas? ¿Será que si no se acepta al recorte de los mandatos de gobernador y vice con clausula transitoria Gustavo Sáenz tendrá la posibilidad de ser gobernador 12 años? ¿Será igual para Jueces de Corte y Legisladores?

Es altamente preocupante lo que está ocurriendo. Se escribe con la mano y se borra con el codo.

Nuestra sociedad no tiene la obligación de sufrir constantes decepciones. Entonces, por favor que se actúe con seriedad, transparencia y de forma proactiva.

El retroceso así se consolida lejos de mejorar la institucionalidad política se la está bastardeando.

Entiendo que no se llamó a una convención reformadora para engañar al pueblo. La reforma debe hacerse y debe ser de tal envergadura que hasta duela, por la pérdida de los privilegios de la política. Pero lo que no deben hacer los poderes del Estado es prevenirse para que la reforma no los abarque o sea benévola con ellos.

La reforma debe ser a favor de la sociedad y debe ser tajante. Debemos seriamente cambiar el status actual por otro que sea confiable para el pueblo y acerque la política con el hombre de la calle.