Pulleiro en el Llullaillaco: Cornejo abrirá sumarios y descartó el “doble comando” en la Policía

“Pasó una cosa que no tiene que pasar más”, aseguró – por Aries – Abel Cornejo, ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, al ser consultado sobre la expedición que comandó Juan Manuel Pulleiro al Llullaillaco; junto al ex ministro viajó un contingente de efectivos policiales utilizando recursos de la Provincia.

Explicó el funcionario que, mientras él estaba ocupado en la seguridad del partido entre Gimnasia y Tiro y Central Norte, comenzó a llegarle información sobre el contingente en cuestión, expedición que – señaló – habría sido autorizada antes de su asunción. De hecho, advirtió, el Jefe de Policía tenía conocimiento parcial de lo que iba a ocurrir.

“De las experiencias negativas se aprende. Una de las cosas que no se debe hacer es que el Ministro no esté informado de todo lo que sucede, es una cuestión de operatividad”, sostuvo Cornejo y cuestionó: “Si este grupo tenía un accidente, ¿quién me iba a creer que yo no sabía de eso?”.

Apuntó, asimismo, que de haber conocido la existencia de esta expedición, probablemente la hubiese anulado; justamente, explicó, recibe desde distintos puntos de la provincia pedidos constantes de personal y recursos para saldar problemáticas ligadas a la seguridad.

“Se labrarán los sumarios correspondientes y vamos a investigar si hubo una orden específica. Lo primero que le dije a la cúpula policial cuando asumí es que yo exijo estar informado. Soy el responsable político de la cartera de Seguridad y Justicia y, para tomar decisiones que necesitan muchas veces celeridad, uno tiene que saber qué está pasando”, aseguró el Ministro.

Lo curioso es que las imágenes y comunicaciones obtenidas de la expedición colocaban a Pulleiro como quien estaba al mando de todos los involucrados, por lo que, al conocerse la noticia, las especulaciones de un “doble comando” al interior de la fuerza no se hicieron esperar.

“En un organismo vertical como la policía, los doble comandos no van”, sentenció Cornejo, descartando así que este sea el caso.