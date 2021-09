EE.UU. aceptaría extranjeros con AstraZeneca y todavía evalúa el resto de las vacunas

La Casa Blanca deslizó que podrán ingresar a Estados Unidos los extranjeros que cuenten con las dos dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca a partir del 1° noviembre, cuando se actualicen las restricciones para viajeros.

Lo adelantó el médico Anthony Fauci, principal asesor del gobierno de Joe Biden en la gestión de la pandemia por coronavirus. “Dada la información que tenemos sobre la vacuna AstraZeneca, todo indicaría que no habría razones para que las personas que recibieron ese fármaco piensen que podrían tener problemas (para viajar)“, dijo el especialista, en el programa inglés Best of Today de la BBC. Y agregó: “Queremos tener una política uniforme para todos los países y evitar la confusión o suposiciones de preferencia para algunos países”.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense solo confirmó el ingreso al país con las vacunas aprobadas en Washington, que son las de los laboratorios Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Pero los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, según sus siglas en inglés) todavía no se han pronunciado respecto del resto de los fármacos, como el Sputnik V, ruso, o las dosis chinas de Sinopharm y Sinovac. Tampoco habían hecho mención a la vacuna británica, pero las declaraciones de Fauci transmitieron esperanza para los europeos, cuyo ingreso a Estados Unidos había sido vedado por el expresidente Donald Trump.

Consultados al respecto, voceros de la embajada de Estados Unidos en la Argentina dijeron a LA NACION que “todavía no se sabe” qué otras vacunas se incorporarán a la nómina. “Estamos esperando que los CDC publiquen la lista”, agregaron.

Al igual que Fauci, el comisario de la Unión Europea para el Mercado Interior, Thierry Breton, también dejó trascender que el panorama para los vacunados con AstraZeneca es bueno. En diálogo con la agencia AFP, dijo que, si bien la nueva normativa de Biden incluye a las vacunas reconocidas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), la negociación con el consejero presidencial Jeffrey Zients es “positiva y optimista”.

El lunes, luego de visitar Washington, Breton celebró la apertura de las fronteras estadounidenses, en una foto que publicó en su cuenta de Twitter junto a Zients. “¡Es un hecho! Estados Unidos anunció hoy el levantamiento de la prohibición de viajar a los europeos completamente vacunados. Las intensas negociaciones han dado sus frutos”, escribió el funcionario de la UE.

A partir de noviembre, los viajeros extranjeros que vuelen a Estados Unidos con una visa de visitante –ya sea de turista, B1, o de trabajo, como la H1B1, entre otras– deberán presentar una prueba de vacunación antes de abordar, además de un test negativo de Covid-19 realizado dentro de los tres días previos al vuelo.

Los visitantes vacunados no deberán realizar cuarentena tras arribar al país. Las aerolíneas deberán recopilar información de los viajeros internacionales para facilitar el rastreo de contactos. Los nuevos requisitos solo se aplican para los viajes aéreos, y no los terrestres.

La Nación