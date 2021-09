En el ámbito legislativo se hace evidente que el proceso electoral no ha cerrado aunque solo resta decidir la cobertura de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Toda oportunidad alinea las opiniones en torno de esta circunstancia.

Es así que la prórroga de la emergencia sanitaria en el territorio provincial generó un debate que transitó por otros carriles y se puso en evidencia que hay sectores políticos en la Cámara baja provincial que cuestionan el aislamiento con el que gestiona el Ejecutivo. A todas luces, el oficialismo había supuesto que se trataba de una norma que no merecía mayores consideraciones que las contenidas en el mensaje con el que ese poder giró el proyecto a la Legislatura y de allí que no tomó la iniciativa en el debate.

La prórroga tratada en la última sesión de Diputados repite el trámite que se llevó adelante en setiembre de 2020 para extender el plazo que inicialmente la Ley 8.188 había establecido por seis meses. Un año después vuelve a extenderse y reafirma la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para que la extienda por decreto desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2.022, si la situación sanitaria así lo amerita.

Es cierto que la emergencia está justificada y el fondo de la cuestión no es lo que centró el debate sino el modo cómo se expone la situación. De allí que el veterano legislador Manuel Santiago Godoy tomó la iniciativa de darle razón al pedido de Gustavo Sáenz de requerir la extensión del estado excepcional, pero llevando agua a su molino, que es el que lo vincula al Gobierno Nacional

En ese punto vino el reconocimiento que hubo aciertos y errores y que actualmente hay un marcado relajamiento de restricciones, generando una situación de cuasi normalidad. Y en ese marco fue inevitable el cuestionamiento al operativo de vacunación, que aparece como una arista débil de la tarea de contención de la expansión de la pandemia.

Se destacó el acompañamiento de la oposición a la gestión del Ejecutivo y desde ese sector se hizo notar que no hubo reciprocidad porque no se comparte información ni hay una apertura a la recepción de ideas. De todas maneras, se dijo –y desde las dos bancadas saencistas no se negó que así fuera- que después de los comicios hubo registros de crecimientos de casos, aunque ahora están en descenso y se cuestionaron las actividades clandestinas que se mantienen. Tampoco se discutieron los guarismos que indican que Salta es una de las Provincias que peor lleva el proceso de vacunación, al punto que mantiene sin uso una cantidad de dosis equivalente al tercio de la población salteña.

Por fuera de esos comentarios, que no impactaron en el apoyo casi unánime que obtuvo la prórroga de la emergencia sanitaria, se insistió en una cuestión que también se demanda en el Senado. Se trata de la reticencia por parte de los miembros del Gabinete a Provincial a responder los pedidos de informes que se generan en la Legislatura. En Diputados, al promediar el período ordinario de sesiones, solo la mitad de la requisitoria realizada sobre distintos temas había sido satisfecha.

Hay un clima de tensión política que no pocas siguen vinculando con los últimos resultados electorales. En la toma de posesión de bancas, que se producirá al cierre del actual período ordinario, el oficialismo verá reforzado su posicionamiento atento a que conservó las que se pusieron en juego y sumó otras desde distintas alianzas. La única obligación es mantener esos acuerdos, cuestión que no está en las prioridades de una realidad difícil para la provincia y el país.

Salta, 01 de setiembre de 2021