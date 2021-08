Quizás no sepamos mucho de la vida interna de Afganistán pero lo que sabemos es de una dureza tal, que cuando nos referimos a ese país y su historia y presente, nos sirve de ejemplo para no caer en situaciones, no digo al extremo de resultar parecidas pero, al menos de insinuación a una ruptura de tantos valores en la sociedad, que debiera afianzarnos en la defensa de nuestra democracia, de nuestro perfectible orden social y de la búsqueda de extinguir, no las discrepancias, pero si el canibalismo político.

Tengo presente que en su momento el Presidente Raúl Ricardo Alfonsín era enfático al aconsejar a los argentinos de no caer en la libanización de la Argentina, refiriéndose a la tragedia de la guerra civil en el Líbano que destruyó el tejido social, la economía y la institucionalidad de ese otrora país denominado la Francia de Oriente. Hoy a más de cuarenta años de la tragedia de Líbano ese país trata lenta y esforzadamente de recuperarse.

Afganistán, obviamente por su posición geográfica y recursos mineros, ha sufrido a lo largo de estos últimos más de cien años toda clase de agresiones extranjeras y locales. Recién en el año 1919 logra su independencia del Reino Unido de Gran Bretaña, luego de muchos años de lucha. Esa independencia no tenía lo absoluto de su libertad y potencialidad, la dominación política de los ingleses fue trocada por una convivencia amañada en lo económico. Economía manejada por occidente en desmedro de un crecimiento de la economía nacional, la que no pudo consolidarse, para el desarrollo de un país naciente. Los soviéticos fueron invasores modernos de esa nación. No estuvo presente en esa época el internacionalismo socialista sino más bien el aprovechamiento económico en beneficio de los soviéticos. La larga lucha de los talibanes con la colaboración activa de los EEUU produjo la expulsión no sólo de las tropas soviéticas sino de los negocios, recursos mineros fundamentalmente. Los norteamericanos no prestaron sus tropas y dineros por altruismo, lo hicieron con el propósito de mantener para sí y sus aliados el privilegio de sus recursos, por ello derrocaron a los talibanes, sus antiguos camaradas del gobierno y se enfocaron en una apropiación de sus riquezas con gobiernos locales, selectivos y excluyentes, que de verdad no representaban el entramado socio político de ese país. Mientras los talibanes siguieron paulatina y constantemente perforando la frágil estabilidad mantenida por los EEUU.

El avance talibán en los últimos días obligó a un rápido acuerdo de emergencia: EEUU se retira pero los talibanes se comprometen a seguir permitiendo el uso de los oleoductos para llevar petróleo a occidente, entre otras concesiones.¿ Qué pasará con el litio?, Será una nueva disputa entre occidente y China.

Mientras tanto, el escenario más atroz es el del retroceso, entre otros aspectos, sobre los derechos de las mujeres. Volver a discutir si se le permite educación, salud, libertad. Lo anticipado es tenebroso. Se permitirá en la medida adecuada por el islamismo, el que ellos interpretan y aplican.

Es una real emergencia mundial de la que no debe estar ausente la humanidad. Se trata de impedir el avance sobre todo contra las mujeres para que no sean consideradas objetos en poder del patriarcado. Por lo pronto eso como básico.