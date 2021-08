A un paso de las PASO

En medio de la contienda proselitista por las tres bancas salteñas que se renovarán este año en la Cámara de Diputados de la Nación, es bueno conocer qué piensan quienes gobernaron la provincia durante 24 años. Al exgobernador Juan Manuel Urtubey le han criticado, propios y ajenos, no formar cuadros o dejar “sucesores” y al actual senador Juan Carlos Romero, el generar un espacio político “familiar”. Lo cierto es que hasta ahora, ninguno expresó su apoyo a las o los candidatos de los espacios que dijeron representar.

Esta semana, Urtubey se manifestó públicamente y dijo que está “desencantado como muchos de los votantes", cuando analizó la agenda política de la campaña, la situación del Gobierno Nacional y su apoyo a la lista de Florencio Randazzo. Sobre los bajos índices de participación electoral que se vieron en los comicios en Salta, el exgobernador cree que será una tendencia nacional, porque "hubo en las provincias poca participación y mucho voto en blanco e inevitablemente va a pasar eso porque, más allá de la buena intención de los candidatos, la sociedad no chupa clavos, sabe perfectamente que no va a haber un cambio copernicano después de esta elección". (Sí, la alusión copernicana como aquella histórica, de su hermano Rodolfo). Juan Manuel Urtubey insiste con la mentada tercera vía y asegura que Argentina inevitablemente debe poner fin a la polarización, porque el modelo no se condice con la demanda ciudadana.

Lo cierto que es que hasta aquí, aun a pesar de haber manifestado preocupación oportunamente por la situación local, se ha centrado en la candidatura de Randazzo y no apoyaría, ni de lejos, a la lista que encabeza su exministro de Economía, Emiliano Estrada y a quien le sigue su exministra de Justicia, Pamela Calletti. Tampoco ha opinado sobre el devastado Partido Justicialista, al que supo sumar al proceso de trasversalización totalmente kirchnerista desde 2007.

Juan Carlos Romero tampoco manifestó preferencias previsibles dentro del espacio de Juntos por el Cambio, porque se espera de un macrista confeso que sus apoyos públicos sean destinados a Inés Liendo, del PRO o al propio Guillermo Durand Cornejo, precandidato del oficialismo provincial, pero siempre enlazado con el macrismo. Vale recordar que en 2013 y según su propia descripción en Wikipedia, el actual senador provincial -que en El Acople anunció que nunca más iba a ser candidato-, lo fue dentro del Frente Salteño, “un frente integrado por el PRO, el Conservador Popular (su propio partido), y el partido del exgobernador Juan Carlos Romero”.

Pero no. Romero apoya a Alfredo Olmedo y su candidato. Esta semana dijo en su radio que “a su entender, la única fuerza que ofrece resistencia al oficialismo nacional es Cambiemos, en Salta con Carlos Zapata a la cabeza”. Es que según el senador nacional, "con el voto debemos terminar con las ideas locas del kirchnerismo" porque “nos está llevando a lo peor”. Así que según Romero, a esa oposición la expresaría el olmedista Zapata. Por otra parte, los Romero deben estar bien alejados del saencismo, aunque se diga lo contrario, pues la intendenta Bettina Romero, en su condición de presidenta de Salta nos Une, impugnó el nombre de Unidos por alta, con Durand Cornejo como candidato, porque replicaba el de la alianza provincial por la que fue electo su hermano. Pero, la Justicia Federal con competencia electoral, le dijo que no, y el nombre sigue ahí.

Y de acuerdo a Romero “no nos puede pasar que el kirchnerismo obtenga los siete votos que les falta para controlar la Cámara de Diputados de la Nación” y “con Cambiemos, la gente tendrá la certeza que elegirá representantes que no cambiarán de banca luego de asumir, como ya lo hicieron otros, engañando de esta manera a la gente”. Eso dice Romero, el mismo que olvidó rápidamente que llegó a ser senador nacional nuevamente, gracias a la boleta de Cristina Kirchner, en 2007.

Y como la política es el arte de lo posible, ocurrió que Juntos por el Cambio y el kirchnerismo local, han coincidido en acusar al gobernador Gustavo Sáenz de “poner huevos en distintas canastas”. Lo dijo este lunes en El Acople, el dirigente del PRO, Robustiano Pinedo, y lo había hecho antes, la excandidata a senadora María Lapasset. Es que Pinedo acusa al oficialismo provincial de querer empiojar la interna de Cambiemos, imponiendo al funcionario Nicolás Avellaneda como precandidato. De paso, le tiró un chuzazo a la Justicia Federal por permitir esa participación, sin los avales necesarios para tal fin.

Un peronista que anticipa cómo sería el resultado electoral de las nacionales, es el histórico Manuel Santiago Godoy, que vaticinó en El Acople que Emiliano Estrada, Carlos Zapata y Durand Cornejo serán los elegidos para reemplazar a los tres que concluyen mandato. Por supuesto, también contó que el ministro Wado de Pedro le confirmó sobre el pacto con el gobernador Sáenz, para que Estrada encabece “la lista oficial” y cómo de esa forma, quedaron afuera las aspiraciones de muchos de participar en una interna real. Claro, la segunda lista en el Frente de Todos está encabezada por el funcionario nacional y camionero Jorge Guaymás, pero…acuerdo político, mata galán…

Lo cierto es que salteñas y salteños, volvemos a tener la oportunidad de votar a conciencia el 12 de septiembre en las PASO y no dejar que nos encandilen con promesas vacías, porque el electorado espera legisladoras y legisladores que peleen por mejoras en la calidad de vida de los locales. Sin embargo, lo que se ve hasta aquí, es una lucha por obtener o mantener espacios de poder.

Hay internas en el Frente de Todos, con dos listas en disputa; en Juntos por el Cambio, con cuatro (las que encabezan Inés Liendo, Carlos Zapata, Héctor Chibán y Nicolás Avellaneda); y también en el Frente de Izquierda, donde Cristina Inés Foffani va contra Andrea Villegas.

Solos, van los candidatos de Unidos por Salta, Guillermo Durand Cornejo y del Frente Sí, Felipe Biella Calvet, de Política Obrera, Julio Oscar Quintana; del Nuevo MAS, Marcos Tognolini y de Felicidad, Tane Da Souza Correa.

Estamos a tiempo de conocer mejor qué propone cada lista y definir qué legisladores nos representarán en el Congreso.