Dura crítica al baile de Exeni en el Recinto: “No podemos permitir payasos”

Exeni es diputado capitalino y fue electo en 2019, en la lista que encabezó Mónica Juárez en el partido Todos por Salta. Hace pocos días publicó un video en redes sociales en el que aparece bailando y señala supuestas funciones o roles de los diputados.

“El recinto de la Cámara es un lugar de cuidado para todos los diputados, no sólo por la historia, no sólo por los cuadros históricos, no sólo por el estrado que tiene años de historia. No puede entrar cualquiera, únicamente los legisladores, los secretarios legislativo y administrativo, y aquellas personas autorizadas como asesores por los legisladores”, dijo Godoy y añadió “no podemos permitir que hayan payasos”.