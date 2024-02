Para Estrada, “el Gobernador no encuentra la forma de vincularse con Nación”

Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta, aseguró que los argentinos se encuentran ante una situación compleja, sobre todo desde el punto de vista económico.

“La motosierra era el ajuste fiscal, pero vimos que no solo fue eso, fue también la licuación de salarios, jubilaciones y todo lo que no está vinculado al Estado. Fue liberar precios; precios europeos con salarios africanos es un modelo que no cierra”, consideró el legislador en Hablemos de Política, por Aries.

En este marco, Estada puso el foco en la relación política entre Gobernadores, legisladores y el Presidente; dada la tesitura que impone Milei – de todo o nada – estas vinculaciones se han modificado, pero no solo eso, el Presidente se ha encargado de atacar descarnadamente a bloques parlamentarios que, en teoría, no son opositores y que quieren ayudar al gobierno.

“Eso genera desconcierto respecto a cómo vincularse. Los gobernadores de Salta y Tucumán, por ejemplo, no encuentran la forma de vincularse con el gobierno nacional. Pero creo que el error es pensar que se protege el interés de los salteños negociando obras a cambio de la ley, eso no tiene sentido, de nada sirve tener algunas obras cuando el precio de la nafta se triplica”, señaló el legislador, y continuó: “Muchos gobernadores lo han malinterpretado, el beneficio para la sociedad es en realidad poder llegar a fin de mes, que es lo que no está pasando hoy”.

En otro orden, Estrada se refirió a las palabras del gobernador Sáenz en cuanto a la tarea que deben encarar los legisladores nacionales por Salta en defensa de los intereses provinciales.

“Quien está a cargo del Ejecutivo es el que tiene que convocar al dialogo. Claramente, si el Gobernador quiere trazar una agenda con los diputados nacionales, nos tiene que convocar al dialogo”, finalizó.