La Municipalidad cuenta con un software para cobrar fotomultas y sin embargo contrató una empresa

Por Aries, García Salado detalló que en la gestión del exintendente Miguel Isa había realizado una contratación directa de la asociación civil Cecaitra porque estaba de por medio la Universidad Tecnológica, y así lo establece la normativa cuando participan entidades de este tipo.

Cuenta empezaron a revisar la contratación con una Comisión Investigadora municipal, y notaron que había muchos puntos que no se había cumplido como la entrega del software, las cámaras estaban rotas y no las arreglaron, y pese a que muchas eran de la municipalidad, no las tenía el municipio.

Por esta razón, cuenta que se rescindió el convenio, y Cecaitra cumplió con remitir el software a la Municipalidad y envió las cámaras de que debían ser arregladas.

En este sentido, la gestión de la intendenta Bettina Romero firmó un convenio con Cecaitra para que cobre las fotomultas y se quede con el 45% de lo recaudado, pese a contar el municipio con un software y cámaras para poder hacerlo por su cuenta.

Respecto al 45% de la recaudación con el que se quedará Cecaitra, García Salado estimó que es un porcentaje alto y estimó que lo que se recauda en multas debe rondas los dos millones de pesos por mes.