La familia política que es perdedora

Tienen que ponerse las pilas, tienen que saber dónde están. En alguna oportunidad la señora Intendenta me hizo juicio porque yo había dicho que ella pensaba que era una Intendenta de Holanda, y sigo insistiendo con eso porque esto no es Holanda donde todo se puede manejar de manera remota.

Hay que tener contacto con la realidad. No hace falta salir mucho, a diez cuadras del centro.

Respecto al plan de recolección diferenciada, hay gente que sabe y explica. En cambio, la Municipalidad no sabe ni explica o si sabe, no lo explica. Ello hace muy difícil para la gente poder manejarse de otra manera; durante 20 años se tiró la basura de cualquier forma y de golpe, viene un buen sistema implementado por la propia Intendenta y no saben cómo explicarlo ni cómo ponerlo en funcionamiento.

¿Cuál es el Gabinete Municipal? ¿Qué hace?

Demora años adaptarse al sistema de separación de residuos. No se le exige a la Municipalidad que esto sea de un día para el otro, pero hay que generar conciencia y ¿cómo lo hace? Vía redes sociales. Hay gente que no tiene idea de lo que están publicando, hay que darse cuenta de lo que está pasando, de la realidad que los envuelve. Tienen que salir a la calle y hablar con la gente, sino no van a lograr nada.

¿Cómo puede ser que una persona que no empezó a gobernar tenga más de un 50% de imagen negativa? Todavía no comenzó a gobernar aunque ya piensa en la reelección – dijo que su proyecto es a ocho años – pero primero debería trabajar en estos dos años que le quedan. Desde abril que tienen una calle en pleno centro que está paralizada ¿Cómo quieren tener buena imagen? ¿Cuál es la explicación que se da? Ninguna.

En tanto, el Concejo Deliberante clama por información llamando a la fuerza al mandamás de la Municipalidad – el señor Nallar – porque no se tiene en cuenta que los concejales son electos por el pueblo. Ello habilita a que la concejal Paula Benavides hable de ‘fotochorros’, al referirse a las cámaras de control de tránsito que se están instalando. Entonces, seguimos con los chorros dentro de la política ¿Hace mal utilizar esta expresión? No, si no le dan explicaciones. Se van a llevar el 45% del dinero recaudado de las infracciones. Se lo va a llevar una sociedad sin fines de lucro compuesta por 12 empresas que hacen las cámaras. Parece un choreo mayúsculo.

¿Alguien explicó de qué se trata esto o por qué se llevan el 45% y no el 12%? Ese es el tema, ¿cómo se puede tener imagen positiva si no se explica nada? No se lo explican ni a quienes tienen la responsabilidad constitucional de controlar las cosas que se hagan en Salta.

El Municipio no escucha. ¿No se dan cuenta cómo les fue en las elecciones o que están haciendo las cosas mal? Cercenan la posibilidad de dialogar con la Intendenta que solo lo hace con los medios que ella quiere. Bueno, así le está yendo. Creerá que el 53% de imagen es positiva, pero no.

Está todo muy lindo, pero la ciudad está hecha bolsa, los barrios ni le cuento. La intendenta lo debe saber mejor que yo si es que los recorre. En caso contrario, que le pregunte a su hermano, que parece que fue el viceintendente haciendo uso y abuso de los recursos de la Municipalidad para llevar comida a la gente para conseguir votos. Consiguió 17.000 votos. Algo le está pasando a su apellido, debiera darse cuenta.

Señora Intendenta, usted está en baja hoy y su papá hace dos períodos que ingresa como senador por la minoría. No son ganadores en la política. Sería bueno que pueda rever su posición y que trabaje con y para la gente, no le tenga asco. En definitiva, fue la gente la que la llevó a ese lugar.