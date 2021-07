Alberto Fernández: "Para septiembre calculo que vamos a estar todos vacunados"

Alberto Fernández anunció que en septiembre todos los argentinos estarán vacunados contra el coronavirus. “Preparémonos para disfrutar de una linda primavera”, señaló este martes por la tarde, durante un acto que compartió junto a otros dirigentes del oficialismo en Lomas de Zamora para anunciar un bono de $5.000 para jubilados a cobrar en agosto.

“Vino Luana (Volnovich) días atrás y me dijo: ‘¿Cuándo calculás que vamos a llegar todos vacunados?’ Yo calculo que para septiembre. Siempre hablamos con Axel (Kicillof) que la vacunación es como la puerta de salida de la pandemia. Ahí vamos a estar inmunizados y si nos contagian, porque el contagio puede seguir, vamos a poder sobrellevarlo mejor, sin tanto malestar”, contó el Presidente.

En ese sentido, aseguró: “Después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparémonos para disfrutar de una linda primavera y un lindo verano en Argentina”.

“Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud, y elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad que no me arrepiento de haber elegido eso. Voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor y con más salud, que viva más tiempo y que viva bien”, manifestó. Según su testimonio, “a ningún argentino que se contagió le faltó la atención médica que se merecía”.

El Presidente aseguró que “el 50% de la Argentina más o menos recibió una dosis de la vacuna” y que “lo único” que buscó el Gobierno desde que el virus llegó al país ha sido “salvar vidas”.

Asimismo, se mostró esperanzado ante la llegada de las vacunas producidas en los Estados Unidos para poder comenzar con la vacunación de niños: “Ahora conseguimos vacunas con los Estados Unidos que seguramente serán muy importantes para vacunar a nuestros chicos, porque son vacunas que sirven para la pediatría”.

Por momentos en clave electoral, el Presidente criticó la gestión de Mauricio Macri: “Nosotros garantizamos que las tarifas no subieran. En el medio dejaron de pagar impuesto a las ganancias muchos jubilados y trabajadores. En el medio arreglamos la deuda con los acreedores privados, que le permitió a la Argentina ahorrar más de 30 mil millones de dólares. Hoy estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional la deuda que nos dejaron. Para que tenga una idea de la Argentina que nos dejaron, de acá a fin de año tenemos el compromiso de pagar casi 5 mil millones de dólares”.

Aunque sin nombrarlo, se refirió al ex presidente: “Me llama la atención que los mismos que tomaron esta deuda andan por España explicándome cómo debo negociar. Hubiera sido buenísimo que no nos hubieran metido en la deuda. Nos hubieran hecho un gran favor”.

Fuente: infobae.