¿Somos enteramente libres? ¿Somos enteramente soberanos?

Nuestra Constitución nos garantiza el derecho, o sea la libertad de trabajar, de circular, de estudiar de expresarnos, de asociarnos y muchas más. Pero no nos garantiza el derecho de pensar con libertad. Simplemente porqué en la reforma de 1994, no existían los condicionantes actuales, que influyen sobre nuestras decisiones, sin darnos cuenta.

Este fenómeno de sentirnos libres sin ser libres, ha sido estudiado minuciosamente. Entre otros por el filósofo sudcoreano de apellido HAN. En su libro “PSICOPOLÍTICA” nos habla de este tema. Nada mejor que las propias palabras de Han.

“La psicopolítica es aquel sistema de dominación, que, en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor, inteligente, que consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de dominación. En este sistema, el sujeto no es consciente de su sometimiento. La eficacia del psicopoder radica en que el individuo se cree libre, cuando en realidad es el sistema el que está explotando su libertad” La acumulación y el procesamiento de nuestros datos, “permite hacer pronósticos sobre el comportamiento de las personas y condicionarlas a un nivel prerreflexivo”. ”Este poder inteligente podría incluso detectar patrones de comportamiento del inconsciente colectivo que otorgarían a la psicopolítica un control ilimitado”.

Yo creo que desde la escuela misma tenemos que enseñar a nuestros niños técnicas de defensa contra esta intromisión en nuestro yo. Y propicio asimismo una alianza Parlasur para tener sistemas propios que nos defiendan de la agresión externa. Pero corremos el riesgo de que solo cambiemos de collar, por la utilización indebida de este gigantesco poder, tal como ocurre en China. Para evitar la posibilidad del mal uso de nuestros datos, por parte del sistema que propicio, debe dotárselo de autonomía total. Pongo por ejemplo la BBC de Londres, ente estatal que puede, y lo hace, formular críticas al gobierno.

Para mí, estas predicciones eran solamente teorías. Pero cuando un político formado, hábil empresario y conocedor de lo que ocurre en el mundo, como es Piñeras, presidente de Chile, en oportunidad de una licitación internacional para instalar en todo Chile la tecnología de Quinta Generación, el G5, reconoce que lo que afirma Han, es cierto, me he asustado. Piñeras afirma que las nuevas tecnologías pueden cambiar nuestros pensamientos y modificar nuestra conciencia.

Tenemos que aprender a defendernos de nuestra esclavitud mental. Es evidente que estamos conectados con el mundo. Es cierto que los lazos de comunicación por Internet, permitieron lo que se ha denominado “la primavera árabe”. Los pueblos se alzaron y eliminaron conductores autoritarios, enquistados en sus cargos. Pero, ¿cómo podemos saber si esas rebeliones no han sido inducidas?. Cuando Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, se denunció que los cibernautas dependientes del Estado Ruso, o superespías o superagentes, influyeron decisivamente en la victoria de Trump. El presidente actual, Biden, lo denunció públicamente.

Para contrarrestar el crecimiento tecnológico chino y evitar la intromisión rusa, por un acuerdo bipartidista, Estados Unidos decidió aportar 250.000 millones de dólares, en una Ley de estímulo industrial y tecnológico.

Nosotros podemos defendernos de un sistema institucional opresivo, porque lo tenemos al frente. Sabemos que nuestro sistema electoral no garantiza la igualdad del voto, ni el protagonismo de la mujer. Sabemos que doce departamentos de poca población, menos del siete por ciento del total, tienen doce senadores y el 93% restante tiene once senadores. Sabemos que existe una tiranía de las minorías, pero podemos defendernos. Pero cuando estamos seguros de que somos libres, y no lo estamos, no hay defensa posible. No podemos defendernos del peligro, si creemos que el peligro no existe. Conocer el problema y derrotarlo, es de largo plazo y necesitamos conductores que no quieran aprovecharse de la posibilidad de dominarnos.

El mundo está cambiando velozmente y los argentinos y también los latinoamericanos, no estamos preparados para adaptarnos inteligentemente a esos cambios.

Esta adaptación debe comenzar desde nuestra niñez. Nos tienen que enseñar los riesgos de pérdida de nuestra libertad por la influencia de las redes y el modo de evitar perderla. Todos, incluyendo a los viejos, tenemos que conocer los cambios veloces que se producen. ¿Cuántos son los argentinos y los salteños que saben que es el Big Data? O la ciberseguridad, el ciberdelito, los hackers, la psicopolítica, la billetera digital, la telemedicina, las criptomonedas, el G5. Muchos ni siquiera conocen como funciona el voto electrónico. La moneda de papel en algunos países ha caído en desuso. Necesitamos que nuestros gobernantes nos ayuden a entender estos cambios para adaptarnos. Tienen que organizar cursos, obligatorios para todos los legisladores y miembros del Ejecutivo, para que el ciudadano de a pié entienda su significado y sus consecuencias.

Si como dice Han y lo reconoció Piñeras, este poder inteligente es capaz de detectar, y de influir, en nuestro inconsciente colectivo, no solo afecta nuestra libertad individual. Si un poder extraño puede adueñarse e influir en nuestro sentir colectivo, y si la soberanía reside en el pueblo, como afirman las constituciones del mundo y también la salteña, cuando el pueblo puede ser motivado externamente, también está afectada nuestra soberanía como Nación.

Unidos y organizados, una Argentina y una Salta más justa, es posible.