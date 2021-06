Simesen de Bielke sobre el comunicado del juez Bavio: “Aquí hay algo que no sé leer políticamente”

Luego de que el juez Federal Leonardo Bavio emitiera un comunicado de prensa apuntando a la Justicia Provincial y a los Fiscales por la paralización de la investigación por las facturas apócrifas en la Municipalidad, la fiscal de Derechos Humanos de la Provincia, Verónica Simesen de Bielke, dijo sentirse extrañada por la acción y, sobre todo, por las expresiones usadas en la misiva.

“Me llaman la atención las expresiones porque coinciden con las de alguien que habla de la misma manera desde hace rato de mi persona; creo que he dado cuenta de que jamás he cajoneado una causa en relación a ninguna persona”, aseguró la funcionaria judicial y explicó – respecto a la causa - que, ellos como Fiscales, no pueden apelar una resolución de un Juez Federal.

Según señaló, la decisión de este Juez fue suspender el trámite de la causa hasta tanto quede firme la decisión de la Corte Suprema respecto a la competencia del fuero Federal y Provincial para llevarla adelante.

“En el audio de hace dos años atrás, el Diputado Nacional dice que su amigo Huergo era el salame del sándwich y dice que le advirtió que iba a ir preso. Lo curioso es que es una causa que se inició dos años antes de que tomara estado público, justo cuando este Diputado Nacional competía con el actual Gobernador en esas elecciones”, indicó Simesen de Bielke.

Reiteró, en tanto, la extrañeza que le genera que la Justicia Federal haya emitido un comunicado de tal tenor cuando, en realidad, ella lo que dijo es que se esperaba que se resuelva el recurso de queja presentado por AFIP.

“Hasta tanto el Juez Provincial no se declare competente, cualquier acto que yo haga puede ser declarado nulo. Aquí hay algo que no sé leer políticamente; se pone en duda sobre mi idoneidad y la de la Jueza de Garantías. No es que aquí no se movió nada. Hace un año que venimos instando para que se resuelva la cuestión de competencia; el Juez Federal tiene que mandar los elementos a la Jueza de Garantías y yo abro la imputación sin importar quién esté detrás”, finalizó Simesen de Bielke.