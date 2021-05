Bicentenario de Güemes: Cuestionan que la comisión estuvo cobrando durante 10 años y no planificó

El historiador Miguel Ángel Cáseres se refirió a la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes y cuestionó que no haya habido planificación por parte de la comisión designada por el Gobierno hace 10 años.

“No hubo planificación, todo lo hacen con la espontaneidad. Diez años estuvieron cobrando para planifica ¿dónde están los de la comisión? No me interesan cuanto cobraron sino dónde están y cuál es el plan A, B y C que tienen”, dijo Cáseres.

Además, indicó que se debió haber hecho una recordación de Güemes desde el primero de enero, utilizando soportes tecnológicos, recitales, congresos”.

Además, planteó que se destine la plata del voto electrónico a la recordación y dijo que la razón de perder un poco menos de tiempo puede llevar a perder la vida.

“Hay mil millones de pesos en juego, se puede comprar la bandera de Salta y el retrato de Güemes hasta en el gallinero, que todos los medios de comunicación hablen de Güemes, este año la Liga Salteña tendría que haber hecho el campeonato Güemes, al igual que el boxeo el ciclismo”, señaló Cáseres.