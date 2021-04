El sindicalista de los cadetes denuncia que lo desalojaron irregularmente y ahora vivirá en la calle

Por Aries, Cruz explicó que la situación se originó luego que dejara de pagarle el alquiler a la persona que decía ser la dueña del domicilio porque descubrió que el titular del predio es el Estado Nacional.

Además, cuestionó que la orden se ejecute por parte del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 10a Nominación, a cargo de la jueza María Guadalupe Villagrán, cuando correspondería que esa la Justicia Federal.

Cruz atribuye esta irregularidad a que la persona a quien él le pagaba el alquiler Liliana Fernández Iriarte, es una abogada esposa de un trabajador de Ciudad Judicial que tiene contactos.

“La persona que a mí me pide el desalojo, no está legitimada, no figura en los papeles”, expresó.

Finalmente anunció que vivirá en la calle con su hijo hasta que encuentre una solución a su caso.