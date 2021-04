Según Fiore, deja el PRS "mejor" de lo que lo recibió, pero no como le "hubiera gustado"

Por Aries, Fiore explicó que se trata de todos objetos certificados por escribano que trajo de la oficina que ocupaba cuando era senador nacional.

“A diferencia de otros, yo traje cosas”, manifestó la actual presidente del PRS.

Detalló que cuando recibió el partido, había un inventario que estaba desactualizado, no había libros de balance, es decir que “no había nada”,

Sin embargo, resaltó que ahora hasta el balance 2020 está entregado y el resto de documentación la entregará al doctor Jorge Oscar Folloni cuando asuma.

“No estoy entregando el partido que me hubiera gustado, pero está mejor de lo que recibí: no está hipotecado, tiene balances al día, no hay problema con el personal”, sostuvo.

Por último, destacó que al menos la sede está refaccionada y pintada ya que “se hizo lo que se pudo con lo que teníamos”.