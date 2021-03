Biocombustibles: Lucas Godoy pide que si no hay nueva ley en dos semanas, se aplique la prorroga

Por Aries, Godoy consideró que si no se puede lograr una discusión seria, amplia, con participación de diferentes sectores en dos semanas, se debe prorrogar la actual ley que ya tiene media sanción por parte del Senado de la Nación.

En cuanto a la política, ratificó el rol de oposición el Frente de Todos en la provincia y calificó de “lamentable el famoso transfuguismo” de diferentes dirigentes que van y vienen.

Sin embargo, pidió que todas esas rencillas que deben resolver a través de elecciones, no sean un árbol que termine tapando el bosque porque “lo importante es buscar los mecanismos para salir de esta situación” que atraviesa el país.

Al mismo tiempo, consideró que en Salta no hay un plan de gobierno, pero aclaró que esto no significa que no destacará cuestiones positivas ni gestionará lo necesario para la provincia.

Al respecto citó como ejemplo el proyecto para donar terrenos de Nación a la Provincia para construir viviendas, algo que comenzará a tratarse pronto en comisiones que él integra y que organismos de los cuales dependen las tierras en cuestión no estaban al tanto porque la administración provincial no los informó de nada.