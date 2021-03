La Capital demanda un plan de desarrollo

Ayer algo llamó mi atención. Tuve el gusto de que me entrevistara la gente de Troka en una suite del hotel Sheraton y, para retirarme de ese lugar, tomé la calle de atrás del Hospital San Bernardo. ¡Vaya sorpresa! Había una cuadrilla de trabajo de la Municipalidad.

Luego seguí la Avenida Tavella, otra de las vías de alto tránsito que está llena de baches; había cinco o seis frentes de obra. Tomé nota que, al parecer, el gobierno comunal está trabajando en algunos lugares.

Esta mañana me encontré con operarios de la Municipalidad trabajando en semáforos. “Abrieron la Municipalidad de nuevo”, concluí entusiasmado porque veníamos cuestionando su inactividad. Es que llama la atención no ver equipos de trabajo en el casco céntrico; no se ve obra pública en acción. Entonces, llegué a la conclusión que se está trabajando en la periferia y como toda la ciudad está rota, lo que se hace resulta insuficiente.

Es preocupante reconocer la cantidad de años que le haría falta a un intendente para completar un plan serio de bacheo y arreglo de las calles. Creo que esto no tiene salida; especialmente creo que esta Intendenta no tiene esa salida porque no tiene proyectos.

Si se quiere un arreglo de fondo a este grave problema, se tiene que hacer un relevamiento completo del estado de las calles de la ciudad y luego, sea el Municipio o la Provincia, solicitar un crédito internacional para encarar una tarea integral. No sé si este propósito está entre los proyectos de la Municipalidad; la verdad que desconozco cómo seguirá el accionar de la Intendenta, que va tapando pozos y mientras tapa uno se abre otro.

La principal ciudad de la Provincia está toda rota. No hay obra pública que alcance en una gestión, ni en dos o tres. Hace falta algo más importante, más elaborado y hasta consensuado.

Porque la Capital necesita un plan de desarrollo que contenga las obras que impidan un mayor deterioro. Y no debe demorarse.