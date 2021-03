¿Vuelven los feos viejos tiempos?

Fue desagradable. Era la madrugada y no sabíamos si era sangre o si era pintura. No sé cómo calificarlo pero a la entrada de la emisora, la vereda que se extiende por unos 40 metros en la primera cuadra de la calle Córdoba, apareció manchada.

Es un acto de vandalismo, una práctica que creíamos abandonada en la Provincia. Al retorno de la democracia, teníamos la impresión los partidos políticos no sabían cómo manifestarse. La periodista, referente del Justicialismo y amiga Silvia Troyano me explicaba que la única posibilidad que tenía la militancia para expresarse era pintando paredes.

Por eso es que en el frente del edificio de Aries pusimos un mármol de 1.50 metros para evitar tener que pintar todo el tiempo; no fue una mera cuestión estética.

El tiempo entre el 83 al 87 fue duro en ese aspecto. Sufrí varios atentados, incluso en el garaje de la radio; hay un hecho que ilustra el riesgo que vivía. Yo tenía un Ford Sierra nuevo y un día, al arrancarlo me di cuenta que estaba sin frenos porque el pedal se iba al fondo. Volví a casa usando el freno de mano y llamé de inmediato a Horacio Pussetto, el único concesionario Ford que había en Salta en ese entonces. Le conté lo que me sucedió, me dijo que lo lleve para revisarlo y volví a usar el freno de mano para llegar hasta el taller donde lo dejé. Pasaron dos horas y Horacio me llamó para pedirme que fuera a la concesionaria, que quería mostrarme algo. El auto era nuevo, yo pensé que era un problema de fábrica.

Recuerdo que el auto estaba subido a una grúa, una tecnología novedosa que reemplazaba a la fosa. Permitió que Horacio me indicara lo que ocurría: al tanque del líquido de freno le habían sacado un tornillo, lo habían vaciado y vuelto a colocar la pieza.

No me gustó pero preferí dejar ahí el asunto. Trataban de amedrentar a la prensa.

Está demás que les cuente a las maestras que se encontraban con pintadas que decían “maestras porras”. Esa campaña impactó en el poder político de Roberto Romero, quien perdió a uno de sus dirigentes más cercanos, que por entonces ocupaba el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación. Esto en Salta no pasa más; los políticos entendieron que las paredes pintadas no le gustan a la gente. Las habíamos olvidado.

Cuando vi el estropicio esta mañana, se movilizaron los recuerdos y me vine de inmediato. Pensé que en poco tiempo, a través de las cámaras de seguridad del Sistema 911, la Policía me iba a informar quién o quiénes fueron los autores. Previamente hubo que formalizar la denuncia en la Comisaría Primera.

Solo nos comunicaron que las cámaras están encandiladas por los faroles del alumbrado público. Al parecer sirven para custodiar a ese servicio porque son inútiles para contribuir a aclarar hechos de esta naturaleza. El año pasado advertí que estaban desmantelando el sistema 911 pero nunca hubo respuesta sobre ese problema.

Aquí no hay peligro de vida – todavía – pero sí se ha generado una situación de zozobra.

Esto tiene que ver con la libertad de prensa; es así, no le busquen otra vuelta. No nos deja de molestar pero no nos van a intimidar.

La pintura va a estar varios días ahí hasta que la policía haga su investigación, o quedará como prueba de la ineficiencia policial.