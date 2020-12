A casi 30 años los ex empleados del Banco Provincia, actual Banco Macro, siguen sin cobrar

En dialogo con “Que se dice”, el abogado de los ex empleados, Dr. Gastón Carballo, recordó que pasó la ley nacional 23.696 del año 1989, y provincial 6.583 que regulaba los procesos de las privatizaciones y en el particular de los derechos de los trabajadores, y dentro de ese marco los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no aseguraron los extremos que disponían estas leyes.

El abogado indicó que los ex empleados no sólo perdieron los puestos de trabajo y sino que nunca les pagaron, y estos actos fueron perpetrados por todos los ex gobernadores, ministros de economía, el gremio de La Bancaria, los legisladores y operadores políticos.

“Lo importantes es saber dónde está la plata, han desaparecido millones y millones de dólares. El tiempo pasa, hay ex empleados que se murieron y al resto los ningunearon y les mintieron, es hora que toda esta gente responda ante la justicia y ante el pueblo salteño sobre la amputación de los derechos de los trabajadores y expliquen donde está la plata”, manifestó Carballo.