La agenda presidencial de esta semana tendrá una significativa alteración. No se va a realizar una reunión que el mandatario aguardaba con expectativas, luego que personalmente la acordara con quien iba a ser su interlocutor.

Según reveló Alberto Fernández este domingo en declaraciones periodísticas, la semana anterior tuvo un contacto telefónico con Jorge Horacio Brito, quien le ratificó sus críticas al proyecto de ley de aporte solidario, con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Por tratarse de un empresario que completaba sus reparos con propuestas alternativas es que lo convocó a una reunión. Razones de público conocimiento frustran el encuentro.

Desde el viernes, cuando un accidente aéreo tronchara la vida del banquero, hubo amplias referencias a la construcción que lo llevó a ocupar este año, según Forbes -publicación mundial especializada en el mundo de los negocios y las finanzas- el puesto número 32 de los empresarios más ricos del país, con un patrimonio personal de 360 millones de dólares. No es un dato menor si se tiene en cuenta 2020 no fue un buen año para nadie; ni siquiera quedaron a salvo los dueños de las empresas más poderos. La revista dice que sufrieron una caída de casi el 20 por ciento en sus estados patrimoniales.

Jorge Horacio Brito era argentino y sus emprendimientos también, aunque el más importante cotizara en la Bolsa de Nueva York. El Banco Macro y sus inversiones agropecuarias tienen base en la Provincia de Salta y eso importa porque no le fueron ajenos los avatares de la economía de un país que desde hace años está estancado, que no puede frenar el alza de precios y desde hace una década por lo menos que no crea empleo. La pandemia del COVID-19 sorprendió a un gobierno que recién asumía y provocó un mal clima de negocios, que aún se tolera.

Eso es lo que Brito dijo en declaraciones periodísticas, apenas Diputados dispuso sumar un nuevo impuesto a los que ya vienen en el presupuesto nacional del 2021. Llamó a la racionalidad y lo hizo en la cúspide de un gobierno que no dio señales de revisar decisiones de dudosa efectividad.

La muerte de Brito llamó la atención sobre la situación provincial. Desde 1996 hay una relación muy estrecha entre Salta y la entidad bancaria privada más grande del país. Ese año ganó la licitación convocada por el gobierno peronista liderado por Juan Carlos Romero para la venta del derecho de preferencia para la suscripción de acciones clase "A" de la Sociedad Anónima Banco De Salta, en el que se había convertido el otrora Banco Provincial. Ello incluía el acuerdo para la prestación del servicio del agente financiero del Gobierno Provincial, que tuvo dos sucesivas prórrogas que extienden la vinculación hasta 2025, cinco años más allá del propio Brito.

Su nombre perdurará, además, a través de otras actividades que llevan el nombre de Salta mucho más allá de sus fronteras. Carne de esta provincia integra la Cuota Hilton y a través de ella se consume en toda la Unión Europea. Es producida por otro de sus emprendimientos, la Inversora Juramento, que se constituyó el 14 de noviembre de 1990 como empresa agrícola ganadera, con campos adquiridos en los departamentos Anta y San Martín, frigorífico en Orán y cabañas en casi toda la provincia.Miles de puestos de trabajo son cubiertos por salteños.

No es que la muerte mejora a los hombres. Es la realidad la que establece los límites de una vida y los de la de Jorge Horacio Brito fueron amplios.

Salta, 23 de noviembre de 2020