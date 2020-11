Los bancos de sangre del país mejoran sus reservas tras caer en la pandemia

Bancos de sangre de todo el país reconocieron este lunes que la caída de donaciones a causa de la pandemia, del 40% al 80%, comenzó a revertirse en las últimas semanas y, en el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, que se celebra cada 9 de noviembre, recordaron en diálogo con Télam la importancia de colaborar.

Provincia de Buenos Aires

Mientras el Instituto de Hemoterapia "Doctora Nora Etchenique" realiza este lunes actividades de promoción y colecta externa de sangre en todo el territorio, el Gobierno bonaerense insistió en la necesidad de donar y redoblar los esfuerzos para disponer de sangre segura y de calidad en los hospitales provinciales y municipales.

En Mar del Plata, Humberto Simonetti, integrante del consejo directivo de la Fundación Médica Hemocentro, expresó hoy "es realmente como dice el slogan donar sangre puede salvar vidas, todos tienen que tomar conciencia de que por cada persona que dona sangre puede ayudar a tres o más pacientes. Es muy importante que la gente done".

En Bahía Blanca, también la médica Isabel Gallez, del servicio de Hemoterapia del Hospital Interzonal de Agudos "José Penna", señaló que "la donaciòn de sangre disminuyó en todo el país por el temor de la gente de salir de su casa y de concurrir a hospitales y otros centros de salud".

"Nosotros tenemos habitualmente un 38, 40% de donantes voluntarios el resto es de reposición o sea van a donar para tal persona, que es conocida, sea directamente o a veces a través de medios de comunicación o redes sociales", afirmó a Télam.

Córdoba, Santa Fe y Mendoza

En Córdoba, las donaciones de sangre se redujeron en un 40% entre el inicio de la pandemia y hasta mediados de agosto, mientras que desde mediados de agosto hasta el inicio de la primera quincena de octubre la baja alcanzó el promedio del 70%, detalló el director médico del Banco de Sangre de Córdoba y presidente de la Asociación de Medicina Transfusional de la provincia (AMTC), Luis Carrizo.

El Banco de Sangre de la ciudad de Córdoba tiene unas 25.000 donaciones por año, unas 2.000 por mes, que "en los primeros meses de pandemia se redujo a 1.600 y desde agosto hasta la fecha bajó a unos 1.200, que son cifras que resienten al sistema por la pérdida en el nivel de reposición", advirtió Carrizo.

Desde Rosario, la directora del Centro Regional de Hemoterapia de Santa Fe, Andrea Acosta, dependiente del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), aseguró que las colectas voluntarias de sangre reforzadas por la pandemia de coronavirus "nos van dando resultados" ya que "no estamos en una caída estrepitosa como otras provincias".

Acosta dijo a Télam que en las últimas semanas, como consecuencia de que los donantes no se acercan a los efectores de salud por las restricciones a la circulación y el temor al contagio, la recepción de sangre "cayó un 40 por ciento", aunque paralelamente, "tenemos un aumento de la donación voluntaria, que es la forma en la que salimos a colectar".

Por su parte, desde el Centro Regional de Hemoterapia de Mendoza indicaron que en la actualidad también tienen una baja en ese efector del 40% de donantes de sangre pero resaltaron que con respecto al principio de la pandemia han tenido un alza ya que la disminución de las donaciones llegó a alcanzar un 80%.

"Previo a la pandemia teníamos alrededor de entre 100 y 110 donantes por día y hoy estamos con unos 50por día" dijo Pedro Ruiz, director del mencionado centro.

Patagonia

En Río Negro, la titular del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Sangre Segura del Ministerio de Salud, María Celeste Gómez, dijo que en el marco de la pandemia "pensamos en rediseñar los modos de la hemoterapia, nuestra obligación es proteger a los donantes y a los receptores, así encontramos la oportunidad para el trabajo extramuros".

Por eso, agregó que más allá de la pandemia, "vamos a ver realizada una nueva cultura de donación de sangre, que es haber sacado la donación, de los hospitales", aseguró.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Neuquén informó este lunes que en la provincia, desde el 1º de enero hasta fines de octubre de este año, más de 2.500 personas donaron sangre de manera voluntaria, de acuerdo a los registros de la Red Provincial de Hemoterapia. Mientras que en el mismo período del año pasado se registraron 2.298.

Asimismo, el organismo indicó que, en el contexto de la pandemia, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) y los servicios de Hemoterapia de los establecimientos públicos de salud se adaptaron para continuar brindando un espacio para que los neuquinos puedan donar sangre de manera voluntaria, bajo los protocolos adecuados.

En Chubut, a pesar de haber descendido el nivel de donaciones, se mantiene en general "un buen nivel de reserva de sangre y eso es porque hay vecinos que tienen el hábito de donar, lo que nos permite estar bien stockeados" explicó la referente provincial del Banco Nacional de Sangre en este distrito, Claudia Tedeschi.

Algo parecido sucede en la provincia de Tierra del Fuego, que mantiene sus reservas de sangre a pesar de la pandemia y los funcionarios de salud de la provincia lo atribuyen al "compromiso de los donantes voluntarios" y a un régimen de turnos instaurado para que las donaciones se puedan seguir realizando en condiciones de seguridad.

Norte

El director del Centro Especializado de Hemoterapia del Ministerio de Salud Pública de Chaco, Claudio Merlo, dijo hoy que "ha disminuido hasta el 70 por ciento la cantidad de donantes durante la pandemia del coronavirus".

Luego señaló que hasta 2019 "los donantes eran entre 5.000 a 7.000 en toda la provincia y eso bajó en 70 por ciento" por lo que "ahora hay mucha más demanda que oferta y a veces no podemos asistir a todos".

En Corrientes, por su parte, la directora del Banco de Sangre, Carolina Aromí, destacó este lunes el incremento de donantes de sangre en la provincia, a pesar de la pandemia por coronavirus.

"Con el móvil 'Quedáte en Casa', mientras en todo el país la cantidad de donantes descendía de manera importante, en Corrientes aumentamos más de un 100 por ciento", destacó la funcionaria.

Con motivo del Día del Donante, en Tucumán se realizó una colecta en el Parque Avellaneda, al aire libre y respetando todas las medidas de seguridad, una iniciativa que permitió "salir adelante en este tiempo de pandemia ya que la gente tiene temor al contagio", indicó la titular del Banco de Sangre de la Provincia, Felicitas Agote.

"Si bien en el Banco de Sangre no hay circulación de pacientes enfermos, quisimos generar un clima de total confianza para las colectas que en su mayoría son voluntarias", indicó Agote.

En Jujuy, la caída de voluntarios donantes de sangre durante el aislamiento obligatorio "disminuyó solo un 3% en relación a meses anteriores, gracias al trabajo planificado y estrategias utilizadas", reveló Ivon Ruiz Huidobro, referente del Centro de Hemoterapia provincial.

En Catamarca, el director del Banco Central de Sangre, Rodolfo Brepe, hoy en diálogo con la prensa explicó hoy que "la donación de sangre aun en tiempos de pandemia no hay que dejarla de hacerla, así como uno asiste a una consulta médica, como uno tiene que proveerse de alimentos, proveerse de medicamentos. A través de la donación sangre nosotros tenemos la posibilidad de disponer de componentes, si las personas no donan sangre no poder obtener dichos componentes".

Y en Santiago del Estero, la directora del Centro Provincial de Sangre, María Elena Sánchez, remarcó hoy que en este tiempo de pandemia, "cerca de 6 mil personas se acercaron a nuestro centro para ayudar a proveer hemocomponentes a nuestros hospitales que tanto lo necesitaron".

