El Gobierno lanzó el Consejo Económico y Social, con diez puntos para la reactivación

Según remarcó el Gobierno en la presentación, “para crecer sostenidamente necesitamos acuerdos y diálogo económico y social, que generen expectativas compartidas y previsibilidad”. También se planteó una agenda de trabajo en mesas sectoriales.



Los diez puntos de consenso, que fueron desarrollados durante el encuentro son exportar más, clave para la generación de divisas y financiar el crecimiento económico; ningún sector productivo sobra, todos son importantes; mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; no hay futuro sin políticas productivas; ninguna política productiva será sustentable sin dimensión ambiental; una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo; sin mejorar la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; una buena política productiva debe reducir las brechas de género; la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente y toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

Además, se definió un cronograma de trabajo en mesas sectoriales que comenzará el próximo jueves, con representantes de las industrias metalmecánica y automotriz. En tanto, el 26 de octubre se reunirá la mesa de la construcción; el 29 los sectores textil, de indumentaria, de calzado y de cuero; y el 30 sesionará la mesa de la industria alimenticia. En los próximos días se anunciará el cronograma completo, según se informó desde la cartera productiva.

Según explicó Kulfas, los diez principales puntos de consenso serán “la hoja de ruta que permitirán volver a crecer” y aseguró que la conformación de este ente tripartito entre Estado, empresarios y trabajadores es una “apelación a construir políticas públicas para poner a la Argentina de pie”.

Del lanzamiento participaron, entre otros, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Acevedo, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) Ivan Szczech, el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera) Marcelo Férnandez, el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) Daniel Funes de Rioja, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer y el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Hugo Yasky.

Recepción

Otro de los asistentes fue José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y portavoz del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), quien señaló a Ámbito: “Desde la agroindustria celebramos esta convocatoria al diálogo, la búsqueda de consensos. El gran compromiso que tenemos como argentinos es ser capaces de generar trabajo, ya que es el único camino que vamos a tener para salir de los márgenes de pobreza. También rescato una de las frases que dijo el ministro Kulfas, que se refirió a hablar sin dogmas, sin paradigmas”. El representante del sector agroindustrial también sostuvo que “hay que exportar más, pero exportando lo que el mundo requiere”, a la vez que remarcó la importancia de hacerlo con “valor agregado”.

También participó del encuentro Emmanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina del a Industria del Juguete (CAIJ). “Fue interesante el encuentro. La idea del Gobierno es, a partir de estos consensos, tener una base para poder avanzar en la solución de los problemas económicos y sociales. Uno de los puntos habla de trabajar para bajar la pobreza y la desigualdad, que es un poco lo que creemos desde la industria: mayor empleo industrial es una de las salidas”, sostuvo Poletto a Ámbito, quien repasó otros de los puntos: “El primer punto es que necesitamos exportar más como país, y por las medidas que viene trabajando el Gobierno, como la baja de retenciones. Otro punto importante es la administración de comercio inteligente, algo que Kulfas mencionó con un ejemplo claro: ningún país del mundo hace una apertura ni un proteccionismo sin criterio”. También se hizo referencia a la coyuntura macroeconómica donde, más allá del problema del dólar, se destacó que “hay tasas que fomentan la producción”. Por su parte, el titular de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), Sergio Candelo, señaló: “Fuimos convocados para participar de las futuras mesas sectoriales que estará organizando el Ministerio. Como siempre, acompañamos las medidas que fortalecen el desarrollo de la industria en nuestro país”.

Ámbito.com