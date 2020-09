Luego de seguir las deliberaciones hasta la madrugada, a la única conclusión que llegué es que están jodiendo un proceso; asi de sencillo lo digo. No hacen falta palabras grandilocuentes para decir que nos están jodiendo. Esta crítica va dirigida fundamentalmente a tres personas: a la señora Virginia Cornejo, al señor Martin Grande y al señor Miguel Nanni, todos diputados nacionales por Salta.

Debe destacarse que el 8 o el 10%, según el año, es la participación del turismo en el PBI de Salta. En enero y febrero ingresaron a la Provincia 1100 millones de pesos en concepto de turismo, del que dependen unos 60 mil empleados entre directos e indirectos. Si esa cifra se multiplica mínimo por cuatro personas, se trata de un total de 250 mil salteños que viven del turismo.

Este año estaba programada la llegada de dos millones de turistas porque el año pasado visitaron la Provincia 1.700.000. Salta se encuentra ubicada en el cuarto lugar de preferencia en el país. Desde que se instaló la pandemia por coronavirus, se sancionó una ley provincial que le dio un respiro a la actividad pero era necesaria una ley nacional con beneficios impositivos que no dependen de la Provincia.

¿Qué es lo que se planteaba anoche, más allá de la discusión sobre si debía deliberarse de manera virtual y presencial? Era dar beneficios a los empresarios para que puedan mantener el sector. Salta tiene 250 mil personas que la están pasando muy mal, porque si la pasa mal el dueño de un establecimiento indudablemente recae también en los trabajadores, no solo de los puestos directos, sino también de los puestos indirectos.

Entonces me pregunto ¿estos tres diputados que he nombrado tienen conciencia de la situación o ellos -por todo lo que plantearon anoche sobre un problema partidario o de reglamentaciones - van a salvar el turismo en nuestra provincia? ¿Cómo? ¿No votando a favor de esa ley? ¿En qué país viven Martín Grande, Virginia Cornejo, Miguel Nanni?

Sigo preguntando. Desde que empezó la pandemia hasta hoy, ¿estos diputados trabajaron? ¿Hicieron algún servicio a la provincia o al país que lo puedan mostrar y decir esto fue lo que yo motivé, a través de una ley para que alguien pueda salvar su empresa o algo?. Lo único que hicieron en estos siete u ocho meses es rosquear permanentemente; eso sí. ¿Alguno de ellos, pagaron alguna vez un sueldo? porque ellos siguen cobrando su sueldo, limpito. Le siguen pagando los viáticos, le siguen pagando los celulares…. Eso no se mermó.

Seguramente los tres no votaron a favor de esta ley allanándose a la decisiones de Cambiemos. ¡Cambiemos las pelotas, muchachos! Representan al pueblo de una Provincia que se está fundiendo y no se pueden dar el lujo políticamente de no votar esa ley que estuvo en peligro hasta último momento porque si faltaba un voto no había sanción. Iban a impedir el trabajo de muchos salteños, porque esa ley facilita que se pueda pagar parte de los sueldos de establecimientos que están cerrados.

Les pregunto a estos legisladores, ¿no les da un poquito de vergüenza? No se sienten unos parias dentro de una sociedad que estaba esperando que ustedes reaccionen y digan “esto no será lo que quiere el partido, pero yo me debo a mi provincia”.

Porque a ustedes no los votaron los integrantes del partido, los votó la gente, la gente de Salta. ¿Saben cuántos salteños deben haberlos votado y que están directamente relacionados al turismo que ustedes defraudaron anoche? Fundamentalmente los defraudaron al punto si la ley no se aprobaba anoche, esos salteño iban a tener que cerrar las puertas de sus negocios. ¿No les da vergüenza eso? ¿Ustedes resignaron sus dietas en algún momento?

Ustedes tendrían que haber trabajado, de manera virtual, sentados ahí o por telegrama, por carta documento, como sea. Pero la verdad es que como la plata a ustedes no les cuesta, tampoco tienen sentimientos como para ver lo que le pasa al prójimo. Ustedes desafortunadamente con el voto de la gente están sentados en un lugar de privilegio. Nunca les faltó ni comida, ni sus celulares, ni tuvieron que pagar un sueldo. Cuando tengan que pagar sueldos y tengan cero entradas, vamos a ver si siguen pensando lo mismo.

Debería darles vergüenza y no seguir jodiendo a la gente que trabaja y da trabajo.