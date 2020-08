"Una clínica en cualquier lugar del país invierte por sí misma, no necesita comodato"

"Estoy totalmente de acuerdo por las necesidades sentidas tanto de los diputados como de la comunidad de Rosario de la Frontera. Estoy de acuerdo que la gente que tiene obra social quiera tener una clínica", señaló Paredes y agregó que su "sueño como médica sanitarista es que tengamos un hospital público con los beneficios y los servicios para todos".

En tal sentido, indicó que no está en contra de la inversión ya que es necesaria y hace falta trabajo. pero de lo que sí está en contra es de que se de "a una entidad privada un terreno en comodato, una entidad privada en cualquier lugar del país invierte por sí misma".

Además, dijo tener esperanza en el Gobierno provincial para que algún día el Hospital de Rosario de la Frontera sea de Nivel 4 y destacó que ello es necesario porque está cercano al límite con Tucumán. "Peleemos todos para que lo logremos", propuso e insistió que no puede un comodato a una entidad privada que si bien en el proyecto final no se especificó, en el original se planteó que se trata del Instituto Médico de Alta Complejidad.

Planteó que le hubiera gustado que inviertan y no que le cedan el inmueble "¿por qué hacerlo? si quieren invertir que lo hagan desde el terreno".

"Me dolió escuchar a un diputado que habló de que van a tener métodos de diagnósticos especiales ¿y quién va a poder acceder a eso? los que tengan obras sociales ¿y los demás? El que no la tenga va a tener que seguir mirando desde la puerta como los que pueden, son atendidos. Tenemos que hablar de un sistema de salud de inclusión, igualitario y no este tipo de proyecto", manifestó la diputada del departamento San Martín.