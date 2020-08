Ordenaron la detención del "Pato" Cabrera por violar una orden de restricción

La Justicia cordobesa ordenó la detención del golfista Ángel "El Pato" Cabrera por violar la orden de restricción contra su ex pareja, quien lo denunció por violencia de género en dos oportunidades.

Las presentaciones son de Cecilia Torres, policía con 15 años de antigüedad en la fuerza, y datan de 2016 y 2017.

Ahora denunció que cuatro veces el deportista violó la orden de restricción en los últimos meses. El pedido de detención fue librado por el fiscal de violencia familiar Cristian Griffi, luego de un allanamiento realizado este viernes en el domicilio del golfista, quien se encuentra jugando el Bridgestone Senior Players en Akron, Ohio, en los Estados Unidos., según confirmó, Manuel Tagle (h), su representante. El torneo corresponde al Champions Tour, donde juegan aquellos que tienen 50 años o más.

Cabrera, que hoy jugó la tercera vuelta del certamen que reparte 3 millones de dólares en premios y firmó un mal score de 81 (+11), estaría violando de esta manera la condición de libertad, ya que no puede salir del territorio nacional sin antes dar aviso a la Justicia.

El abogado de Torres, Carlos Nayi, dijo que Cabrera -ganador del US Open, en 2007 y el Masters de Augusta, en 2009- se comunicó en cuatro oportunidades con su denunciante, algo que tiene prohibido, ya que pesa sobre él una orden de restricción de acercamiento y comunicación. "Lo hizo en los últimos meses, desafiando a la Justicia y salió del país sabiendo que no puede hacerlo sin autorización judicial. No notificó su viaje. Las dos denuncias de Torres están a punto de ser analizadas en un tribunal en juicio", detalló el letrado.

En mayo último Cabrera estuvo internado, lo hisoparon por coronavirus pero dio negativo.Había ido a la clínica porque tenía fiebre, dificultades para respirar y dolor de cabeza.

