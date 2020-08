Hoy anunciarán cómo continúa el aislamiento social

El presidente Alberto Fernández anunciará este viernes cómo será la nueva etapa del aislamiento social, que entrará en vigor el próximo lunes, según se confirmó al cabo de una jornada en la que el Ministerio de Salud reportó 149 nuevas muertes y 7.498 contagios por coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia, los fallecidos en la Argentina suman 5.362 y los casos positivos 276.072.

La cartera sanitaria indicó que son 1.682 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,3% en el país y del 68,3% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

En este contexto, el presidente anunciará mañana, desde las 12, como será la nueva fase del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, que regirá desde el lunes próximo, informó oficialmente la Casa Rosada.

El anunció será en la Residencia de Olivos y junto al primer mandatario estarán el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Fernández informará sobre "las condiciones de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir la pandemia de coronavirus", indicó un comunicado oficial.

El Presidente analizó la evolución de la epidemia en Olivos con Rodríguez Larreta y Kicillof, ocasión en la que se pasó revista a la situación específica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, donde se concentran la mayoría de los casos de coronavirus.

Tras la reunión, el Presidente tuvo un contacto por videoconferencia con una decena de gobernadores en cuyas provincias hubo un aumento de casos de la Covid-19 en las últimas semanas.

Más temprano, Fernández se reunió con los expertos epidemiológicos e infectólogos, con la idea de reforzar el mensaje a la sociedad de mantener "el distanciamiento" y las medidas de cuidado que evitan el contagio del coronavirus en esta etapa de la pandemia.

En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que apuesta con optimismo a que la vacuna contra el coronavirus que se producirá en Argentina esté lista "en el primer trimestre del año que viene".

"Ha habido mucha prudencia en el anuncio, pero, si usted me pregunta, yo me juego y apuesto a que será en el primer trimestre del año que viene. Soy optimista, el laboratorio dijo el primer semestre, a mediados de año, pero todo el semestre no es eso", afirmó González García a Radio Metro.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo a su vez que el anuncio de la producción de la vacuna creada por la Universidad de Oxford contra el coronavirus es un motivo de "orgullo", pero destacó que la población debe seguir cuidándose para llegar al momento de administración masiva con "la menor cantidad de infectados, de internados en terapia intensiva y de muertos".

En tanto, el gobernador Kicillof aseguró que la situación sanitaria por el coronavirus en la zona metropolitana del AMBA "sigue siendo delicada" y destacó el esfuerzo de los intendentes para contener el aumento de los contagios.

El gobernador mantuvo esta mañana una videoconferencia con los intendentes de municipios que integran el Área Metropolitana y luego un encuentro con el Comité de Expertos de la provincia en el que analizaron la situación sanitaria actual y el nivel de ocupación hospitalaria en el sistema bonaerense.

En el plano global, luego del anuncio del gobierno de Rusia sobre la vacuna para el coronavirus y algunos enfrentamientos políticos que motivó, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo hoy un llamado a la cautela, al alertar sobre el surgimiento de un "nacionalismo de vacunas".

"El exceso de demanda está creando ya un nacionalismo de vacunas y hay riesgo de que suban los precios de ellas", remarcó Tedros.

El funcionario añadió que la OMS quiere evitar que haya especulación con estos medicamentos mediante iniciativas como el Acelerador ACT, con el que se quiere generalizar el acceso a vacunas, tratamientos y diagnósticos en los países en desarrollo.

Brasil presentó hoy, a través de un laboratorio estatal de Río de Janeiro, los primeros resultados y un pedido de patente para un suero desarrollado a partir de plasma equino, con una capacidad de crear anticuerpos para el nuevo coronavirus veinte veces superior al de los seres humanos.

Los "excelentes resultados" del estudio, que comenzó en mayo, fueron expuestos este jueves en una sesión de la Academia Nacional de Medicina por el médico Adilson Stolet, presidente del Instituto Vital Brazil, y el investigador Jerson Silva, titular de la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro.

La pandemia de coronavirus causó hasta ahora la muerte a 751.448 personas en todo el mundo, en un momento en que las primeras olas en el continente americano continuaban creciendo y los temidos rebrotes de una segunda obligaban a gran parte de Europa, Asia y Oceanía a reimponer medidas preventivas, según el recuento permanente que hace la Universidad Johns Hopkins.

Un poco más del total de las muertes, unas 400.000, se registraron en el continente americano, mientras otras 217.000 en naciones europeas.

Cerca de la mitad de los decesos en total fueron reportados en los cuatro países más afectados: Estados Unidos, (166.118), Brasil (104.201), México (54.666) e India (47.033).