El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García reconoció en su declaración indagatoria de la causa por el vacunatorio vip que permitió que se vacunen contra el coronavirus personas que se comunicaron directamente con él. “Sólo autoricé la vacunación de 9 personas que lo solicitaron a través de mi secretaría privada”, dijo el ex funcionario. En ese grupo se encuentran los entonces diputados nacionales Eduardo Valdés y Jorge Taiana, el periodista Horacio Verbitsky y se suma el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia.

González García justificó esa decisión. Dijo que cumplían los requisitos para hacerlo y que habían “fracasado en vacunarse en sus respectivas jurisdicciones locales”.

En su descargo, González García planteó que la resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación establecía “la posibilidad de una vacunación simultánea de los adultos mayores”, una “vacunación escalonada de acuerdo a la posibilidad del insumo” y que entre la población priorizada. La acusación es que en ese momento la vacunación estaba priorizada para el personal de salud.

“Autoricé la vacunación del ex mandatario, quien tenía en ese momento 79 años de edad, cumpliendo sobradamente el requisito, además de revestir la condición de ex Presidente de la Nación”, dijo. Junto con Duhalde fueron vacunadas sus hijos, su esposa Hilda Duhalde y su chofer. El ex ministro dijo que la vacunación era para el ex presidente pero como la vacuna tiene cinco dosis y sobraban cuatro las restantes personas fueron vacunadas.