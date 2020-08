Ciclovías: “Arruinaron la mejor avenida de Salta y parecería un capricho del municipio”

“El otro día deslice una palabra que quizás comience a sonar más fuerte. Al no haber panificación, al no haber control, al no haber concientización e incluso al no armar todo con la gente idónea, yo ya pienso que es un capricho este tema”, sostuvo el concejal.

El edil dijo que entiende que hay que comenzar a descentralizar el micro centro y utilizar menos los automóviles, incluso incentivar el uso de la bicicleta, pero es una muy buena idea mal llevada por la Municipalidad de Salta.

Alurralde recordó que tenemos una ciudad que tiene muchos baches por reparar y calles por asfaltar, lo que significa que tenemos muchas más urgencias y emergencias que hacer una ciclovía o bicisenda.