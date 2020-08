La cuarentena no dejó resquicios para cobijar la incertidumbre y aliviar la inquietud por lo que viene. El homenaje a San Cayetano en su día no quedó al margen de las restricciones y fueron pocos los que pudieron acercarse a la imagen para depositar sus preocupaciones a sus pies. Se trata del santo que protege a la población de avatares sociales y por ello es que esta situación no es un dato menor.

Más allá de cuestiones de fe o creencias religiosas, detrás de San Cayetano marcharon referentes sociales en tiempos en que toda actividad política estaba prohibida. La dictadura de los 70, que se atrevió a suspender el ejercicio de todos los derechos e impuso la tortura como práctica disciplinaria de la ciudadanía, no se atrevió a romper una compacta procesión que llevaba la consigna de Paz, Pan y Trabajo, una categórica denuncia de las carencias más dolorosas de esos tiempos.

En la década del 90, las iglesias donde se venera la imagen fueron el escenario de la demanda social que el gobierno peronista de ese período no escuchaba y que las instituciones que representaban especialmente a los trabajadores tampoco atendían. Templos dedicados a San Cayetano transcurrían atestados cada 7 de agosto.

La pandemia, que se apropió de este año sin dejar nada positivo a la población, generó muchas razones para pedir auxilio divino ya que el terrenal está haciendo lo que puede, que no es mucho. La crisis económica, social y política con la que cerró 2019 no fue atendida y no hay propuestas claras, creíbles o confiables. La emergencia domina las acciones de los gobiernos y aparece como un paraguas, un pretexto o la única herramienta para ir solucionando las urgencias.

Tal es como se muestra el Gobierno Provincial, cuyo titular mantuvo sobre el filo del fin de semana una reunión con el Presidente de la Nación. Todo indica que fue a pedir más que a recoger.

No hay para Salta políticas definidas para ningún ámbito. No es responsabilidad de un mandatario que está viendo avanzar su primer año de gestión sin lograr acomodar las cargas más pesadas. Su mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1 de abril pasado, no fue la oportunidad para exponer un plan de trabajo. Estaba enfrentando la emergencia socio sanitaria del norte y el país llevaba 10 días de aislamiento.

No vengo a plantear utopías, había advertido al describir una situación caracterizada por la falta de presupuesto provincial, con una caída real de recursos, atravesando una crisis por la pandemia y en emergencia sociosanitaria. La única certeza por entonces era que había iniciado un camino con muchos obstáculos, con un déficit de más de mil 100 millones de pesos y que la única forma de avanzar era a través de la búsqueda permanente de consensos y unidad de objetivos. La fuerza de los hechos le ha obligado a cumplir este último objetivo; no tiene modo de confrontar con nadie. Tampoco hay oponentes a un Gobernador atribulado.

El dato más duro es el de pobreza, porque refleja todas las dificultades: caída de la actividad económica, aumento de la desocupación y baja recaudación, entre las más grave. Todo ello bajo la amenaza de un virus que viene corroyendo los cimientos de la economía en todo el mundo y poniendo a prueba la fortaleza del sistema sanitario, aún de sociedades muy desarrolladas.

Pero dicen que la fe mueve montañas.

Salta, 07 de agosto de 2020