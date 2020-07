Fernández anunció la extensión de la cuarentena: "Atravesamos un momento creciente del virus"

El presidente estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. "Los convocamos a no contagiarnos y no contagiar, y que lo hagamos por decisión propia", dijo el mandatario.

“América Latina es el epicentro del virus y en la Argentina atravesamos un momento creciente del virus”, dijo al inicio de la conferencia., y remarcó que “más del 90% de los casos ocurren en el AMBA, pero empezó a irradiar al sur de Santa Fe, Entre Ríos o Córdoba, y vemos también que se manifiestan focos en otros lugares del interior”, continuó.

“No sabemos cómo prevenirla y cómo curarla y la única solución que encontrarnos es cuidarnos entre nosotros. El virus no busca, nosotros lo vamos a buscar. Y ese es el mayor problema que tenemos, la circulación nuestra. Esa es el mayor enemigo para poder superar esta pandemia. Sentimos que el problema se acota, y sentimos que no relajamos y ahí nos exponemos al mayor riesgo”, agregó.

“Los convocamos a no contagiarnos y no contagiar, y que lo hagamos por decisión propia. Sé que para muchos es complejo el tiempo que ha pasado, pero sé que nadie me trae una solución mejor. No discutimos cuán libre somos, o cuan libre somos de la pandemia. Discutimos el único modelo que tenemos para combatir esta pandemia”, enfatizó el mandatario.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes por la mañana 25 nuevas muertes por coronavirus, lo que eleva la cifra de fallecidos a 3.466, con un porcentaje de letalidad de 1,9% sobre los casos positivos y una mortalidad de 76 personas por millón de habitantes. A la vez informó que en la última semana, el promedio de casos diarios es 5.355.

El AMBA se encuentra en la fase 3, con restricciones en la circulación de sus habitantes y aperturas específicas de actividades en forma gradual y con protocolos, mientras que gran parte del país está en fases 4 y 5, con mayor flexibilidad en las actividades y en la circulación.

Este jueves , en una reunión de más dos horas a solas, el Presidente, Rodríguez Larreta y Kicillof acordaron la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio para el área metropolitana de Buenos Aires con aperturas escalonadas y atadas a la curva de contagios así como al nivel de ocupación de camas de terapia intensiva.

Más allá de los discursos asimétricos, Ciudad y Provincia implementaron un esquema similar de apertura de actividades. En el conurbano retornó la actividad industrial bajo estrictos protocolos y los comercios de cercanía incluídas peluquerías, al igual que en la Capital Federal donde funcionan los negocios barriales además de permitirse el running y las salidas recreativas al aire libre con menores.

En la reunión de anoche en Olivos se confirmó además que Larreta seguirá adelante con el formato de aperturas escalonadas que avanzará el próximo lunes con la apertura de locales comerciales sobre grandes avenidas y luego con el regreso de la actividad gastronómica al aire libre.

Tal como informó Ámbito, no se habilitarán reuniones familiares reducidas. De acuerdo al diagnóstico del comité de infectólogos que asesora al gobierno nacional, el principal foco de contagio ahora son las reuniones sociales. Con el uso del transporte público reservado a trabajadores esenciales y las actividades comerciales e industriales protocolizadas, la cantidad de contagios que esta noche ascendió a 6377 se debe en su mayoría a los contactos sociales “clandestinos”, es decir a las reuniones familiares y sociales informales que se producen luego de más de cuatro meses de aislamiento.

Ámbito.com